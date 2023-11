Snapchat + está testando uma opção de assinatura sem anúncios por 15,99 dólares por mês na Austrália

A rede social do Snap lançou o Snapchat+ no ano passado com uma assinatura de pagamento que fornece acesso antecipado a certos recursos, funcionalidades exclusivas e outros benefícios para melhorar a experiência dos usuários.

Algumas destas funções são respostas prioritárias às histórias, ícones personalizados da aplicação, a possibilidade de definir melhores amigos ou rotas fantasmas. Na Espanha, esta subscrição está disponível por um preço de 4,49 euros por mês.

Da mesma forma, a plataforma também dispõe de ferramentas de publicidade para empresas com a plataforma Snapchat Ads, o que permite às marcas mostrarem anúncios personalizados e direcionados a tipos de audiência específicos para impulsionar o crescimento da empresa, assim como para conectar de forma mais próxima com seus clientes.

Agora, o Snapchat começou a testar um plano de assinatura para o Snapchat+ sem publicidade, que, conforme explicado em sua página de ajuda, permitirá que os usuários usem a rede social sem publicidade, tanto no conteúdo das histórias quanto nas Lentes.

Em particular, como o usuário Joah Manzano pôde verificar e compartilhou em uma postagem no Threads, a empresa começou a testar o novo plano de assinatura sem anúncios do Snapchat + na Austrália por 15,99 dólares australianos (AUD) por mês.

No entanto, de acordo com um screenshot, ao escolher a assinatura do plano mensal Snapchat + sem anúncios, a empresa avisa que os usuários podem continuar recebendo conteúdo patrocinado nas respostas do chatbot impulsionado pelo ChatGPT, My AI.