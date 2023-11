Sim aos robôs: a Coreia do Sul autorizou que eles andem pelas ruas com as pessoas

Em uma decisão que, com certeza, marcará uma nova era no desenvolvimento social da humanidade, a Coreia do Sul se tornou o primeiro país a permitir o trânsito de robôs junto às pessoas nas suas ruas.

As condições

No entanto, esta autorização vem com restrições. Apenas serão permitidos robôs com menos de 500 quilos e que não ultrapassem 15 quilômetros por hora em movimento.

Cada autômato deve passar um teste de 16 pontos, demonstrando sua habilidade para operar dentro de áreas designadas, bem como sua capacidade de navegar no tráfico humano e mecânico.

Para obter a aprovação, os solicitantes devem preencher um formulário que será avaliado pelo Ministério do Comércio, Indústria e Energia, além da Polícia Nacional.

Além disso, é exigido um seguro para cobrir possíveis danos a pessoas ou propriedades.

Para evitar ‘conflitos’

Os cidadãos foram orientados a mostrar tolerância durante a fase inicial e se pede que mantenham a calma ao encontrarem um robô, sem tentar prejudicá-lo nem obstruir o seu caminho.

Embora esta medida possa surpreender alguns, robôs já são uma vistos de forma comum em hospitais e restaurantes na Coreia do Sul, portanto permitir que circulem é o próximo passo lógico.

Essa decisão está de acordo com a Estratégia e Visão de Robótica Industrial Avançada do governo, que busca integrar os androides à vida produtiva do país.