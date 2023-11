Sam Altman retornará a OpenAI como CEO

MADRI, 22 (EUROPA PRESS TELEVISÃO)

"Chegamos a um princípio de acordo para que Sam Altman volte a OpenAI como CEO, com uma nova junta inicial formada por Bret Taylor (presidente), Larry Summers e Adam D'Angelo", anunciou a OpenAI.

Assim, o novo conselho diretor da OpenAI agora inclui o ex-CEO da Salesforce, Bret Taylor, e o ex-secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Larry Summers, enquanto Adam D’Angelo, cofundador e CEO da Quora, permaneceria no conselho, e Ilya Sutskever, cofundador e cientista-chefe da OpenAI, Tasha McCauley, empresária, e Helen Toner, do Centro de Segurança e Tecnologia Emergente da Universidade de Georgetown, sairiam do conselho.

Por sua vez, Altman expressou sua satisfação e sua vontade de voltar a dirigir a empresa com o apoio da Microsoft.

“Adoro a OpenAI e tudo o que tenho feito nos últimos dias tem sido para manter unida esta equipe e a sua missão”, afirmou no seu perfil na rede social X (Twitter).

Neste sentido, ele garantiu que quando decidiu se juntar à Microsoft no domingo passado “estava claro que esse era o melhor caminho para mim e para o time”. “Com o apoio da nova diretoria e de Satya (Nadella, CEO da Microsoft), espero voltar para a OpenAI e aproveitar nossa sólida associação com a MSFT (Microsoft)”, ele acrescentou.

Além do retorno de Altman, Greg Brockman, outro dos fundadores da 'startup' e presidente da mesma até a semana passada, também regressará à empresa. "Voltando para a OpenAI e codificando novamente esta noite", anunciou, acompanhando esta declaração com uma foto ao lado dos funcionários da OpenAI e o texto "nós estamos de volta".

A reintegração de Sam Altman como CEO da OpenAI ocorre após cerca de 97% da equipe da empresa assinarem uma carta nesta segunda-feira, exigindo o retorno do diretor demitido, bem como a renúncia da diretoria responsável por sua saída, além de abrir a porta para uma massiva fuga para a Microsoft, maior acionista da OpenAI e que havia recebido Altman.

No passado sexta-feira, a OpenAI anunciou a "saída" de Sam Altman como CEO e membro do conselho alegando uma perda de confiança do conselho e afirmando que Altman "não foi consistentemente honesto em suas comunicações" com este órgão, algo que "prejudicou sua capacidade de exercer suas responsabilidades".

A saída de Altman ocorreu após um processo de revisão deliberada da diretoria, que concluiu que ele não foi consistentemente sincero em suas comunicações com a diretoria, o que impediu sua capacidade de cumprir suas responsabilidades. A diretoria já não confia na sua capacidade de continuar liderando o OpenAI”, disse o comunicado.

Neste segunda-feira, o conselho da OpenAI decidiu nomear como novo CEO interino da empresa Emmett Shear, cofundador e ex-CEO do Twitch, depois de ter substituído inicialmente Altman pela diretora de tecnologia, Mira Murati, na sexta-feira.

Por sua vez, o presidente e CEO da Microsoft, Satya Nadella, anunciou no mesmo dia a adição da Sam Altman, bem como de Greg Brockman e outros funcionários da OpenAI, como parte de um novo time de pesquisa avançada de IA.

Reações

O conselheiro-executivo da Microsoft, Satya Nadella, que já havia expressado seu apoio a Altman em qualquer cenário possível, assegurou que o anúncio do possível retorno de Altman à direção da OpenAI com uma nova diretoria é “um primeiro passo essencial” para uma governança mais estável.

"Estamos animados com as mudanças no conselho da OpenAI. Acreditamos que este é um passo fundamental no caminho para uma governança mais estável, bem informada e eficaz", afirmou o CEO da Microsoft sobre a possível volta de Sam Altman e Greg Brockman à OpenAI.

Sam, Greg e eu conversamos e concordamos que têm um papel fundamental a desempenhar junto com a equipe de liderança da OAI para garantir que ela continue prosperando e desenvolvendo sua missão", disse ele, acrescentando que espera aproveitar sua sólida associação e oferecer o valor desta próxima geração de Inteligência Artificial aos clientes e parceiros.

Do lado dele, Emmet Shear, que em seu perfil na rede social X apresenta-se como "ex-CEO interino da OpenAI", mostrou sua satisfação com o resultado, "após 72 horas de trabalho intensas".

Ao entrar na OpenAI, eu não estava certo do caminho certo a seguir. Este foi o caminho que maximizou a segurança e fez o que era certo para todas as partes interessadas envolvidas. Estou feliz por ter sido parte da solução, disse ele.

Também, Joshua Kushner, fundador da Thrive Capital, uma empresa de venture capital com interesses na OpenAI, afirmou que "este é o melhor resultado para a empresa, seus funcionários, que desenvolvem suas tecnologias e para o mundo em geral".

“Não poderíamos estar mais emocionados com o retorno dos fundadores e ajudantes da empresa, que se tornou o que é hoje”, disse o investidor, acrescentando que a OpenAI tem o potencial de se tornar uma das empresas mais importantes da história da informática e que Sam Altman e Greg Brockman possuem um profundo compromisso com a integridade da empresa e uma capacidade incomparável para inspirar e liderar.