Pode-se baixar manual completo grátis de Super Mario RPG seguindo esses passos

Super Mario RPG é um dos lançamentos mais esperados para Nintendo Switch nesta temporada de final de ano. Não só por se tratar de uma remasterização urgente e necessária de um clássico cult, mas também por todo o carinho que a comunidade tem por esse jogo.

Tudo relacionado ao título recebeu, para ser honestos, grande curiosidade entre amigos e estranhos, pois ajudou a dar uma nova vida a uma produção que antigamente tinha uma identidade visual muito definida. E para esta nova encarnação, até alguns nomes de personagens foram ‘alterados’.

Super Mario RPG: A Lenda dos Sete Reinos originalmente foi um jogo de vídeo desenvolvido pela Squaresoft e publicado pela Nintendo para o Super Nintendo Entertainment System (SNES), em 1996.

Sempre terá o seu lugar na história por ser o primeiro RPG da franquia de Mario e por combinar os elementos clássicos da série com o combate por turnos e os gráficos em 3D pré-renderizados que distinguiam a Square por aquela época.

Mas já se passaram quase 30 anos e algumas coisas mudaram. Embora nunca se perca o gosto por poder baixar algo sem nenhum custo.

O manual do novo Super Mario RPG pode ser baixado

Super Mario RPG na época foi um sucesso comercial e de crítica, e é considerado um dos melhores jogos de RPG da SNES. Foi elogiado por seu humor, sua história encantadora e sua jogabilidade inovadora. Ao mesmo tempo, o título também foi o primeiro passo da Nintendo no gênero que serviu de inspiração para outras séries da empresa, como Paper Mario.

Mas mesmo desde então havia um pequeno, mas grande detalhe, que gradualmente foi esquecido na indústria moderna, mas que naquela época fazia toda a diferença na experiência final do usuário: a existência de um manual físico de instruções com todas as informações básicas para dominar o jogo.

Super Mario RPG teve um impacto significativo na comunidade de jogadores. O jogo ajudou a popularizar o gênero de jogos de RPG para consoles domésticos, e mostrou que os personagens familiares de Mario podiam funcionar bem em um ambiente deste tipo. Mas isso deve-se em grande parte ao manual que veio com o cartucho.

Super Mario RPG

No entanto, como todos sabemos, este tipo de manuais são cada vez menos comuns, especialmente agora que as transferências digitais estão ganhando peso dia após dia.

Felizmente, a equipe da Nintendo teve o cuidado de liberar o arquivo de impressão final do manual do novo Super Mario RPG em formato PDF. Você pode baixá-lo gratuitamente clicando aqui.

Infelizmente, este manual foi apenas liberado na língua japonesa por enquanto. Embora seja possível que mais tarde repitam a ação, pelo menos com a sua versão em inglês.