Perguntamos à Inteligência Artificial se havia um anime melhor do que Dragon Ball e sua resposta lhe deixará surpreso

Qual é o melhor anime da história? É, inicialmente, uma das perguntas mais polêmicas que podemos fazer. Milhares de fãs que acompanham as histórias que nos chegam do Japão têm opiniões contraditórias, o que desencadeia os debates mais intensos que já vimos.

Dragon Ball ganha popularidade. Mas há aqueles que, com argumentos sólidos, apontam que há melhores tramas, ilustrações e histórias em geral.

Por isso, decidimos testar perguntando à inteligência artificial, para ver o que ela tinha a nos dizer, de acordo com o aprendizado automático que lhe foi implementado. Testamos com Bard e com a versão 3.5 de ChatGPT para que as opções não se reduzissem a uma só.

A resposta a esta pergunta depende da definição de "melhor". Se "melhor" for definido como o anime mais popular, então Dragon Ball sem dúvida é o melhor. É uma das séries de anime mais vendidas e assistidas de todos os tempos. Foi adaptada para vários idiomas e transmitida em todo o mundo.

No entanto, se "melhor" for definido como o anime com a melhor história, personagens mais interessantes ou animação mais impressionante, então a resposta é mais subjetiva. Há muitos outros animes que poderiam ser considerados melhores do que Dragon Ball nesses aspectos.

Alguns exemplos de animes que poderiam ser considerados melhores que Dragon Ball incluem:

Certamente, a melhor maneira de decidir se um anime é melhor do que Dragon Ball é assisti-lo por si mesmo. Há muitas plataformas de streaming disponíveis que oferecem uma ampla seleção de animes, então com certeza você encontrará algo que goste.

Na minha opinião, Dragon Ball é uma série clássica de anime que é muito divertida. No entanto, também acredito que há outros animes que são melhores em termos de história, personagens ou animação.

A avaliação de se há um “melhor” anime que Dragon Ball é subjetiva e depende em grande parte dos gostos e preferências individuais. Dragon Ball é uma franquia icônica e extremamente popular que deixou uma marca significativa na cultura do anime e do mangá. No entanto, há muitos outros animes que também são apreciados e considerados excelentes por diferentes razões.

Alguns animes que frequentemente são mencionados como destacados e que podem ser considerados por alguns como “melhores” que Dragon Ball incluem:

Naruto e Naruto: Shippuden: Assim como Dragon Ball, essas séries acompanham as aventuras de um jovem ninja chamado Naruto Uzumaki e foram muito populares a nível mundial.

One Piece: Esta série acompanha as aventuras de Monkey D. Luffy e sua tripulação em busca do maior tesouro, o One Piece. É conhecido por sua extensa trama e personagens memoráveis.

Ataque ao Titã (Shingeki no Kyojin): Uma série de ação e drama que ganhou muita atenção por sua história intrigante e seus giros inesperados.

Fullmetal Alchemist: Brotherhood: Uma série que combina elementos de fantasia, ação e drama com uma trama bem construída e personagens complexos.

My Hero Academia (Boku no Hero Academia): Uma série de super-heróis em um mundo onde quase todos têm poderes, acompanhando a história de Izuku Midoriya enquanto ele se esforça para se tornar um herói.