Inteligência Artificial está tentando descobrir como seria a Cidade do México se nevasse, tal como aconteceu há 56 anos

A Cidade do México tem um clima subtropical de altitude. O que isso significa? Bem, as temperaturas costumam ser moderadas durante todo o ano, com invernos relativamente suaves. E embora seja realmente incomum que neve na capital asteca, isso aconteceu uma vez em 1967. Bem, a realidade é que vamos mostrar essas duas vezes em ilustrações feitas pela inteligência artificial.

Através das recriações feitas por um mecanismo de aprendizagem automática, o usuário do TikTok @NotalgiaTime1999 traz a neve para a Cidade do México 56 anos depois.

A Cidade do México pode não estar preparada para uma tempestade de neve violenta. Se isso acontecer, pode ter vários impactos na cidade e na vida cotidiana.

Isto afetaria o tráfego e o transporte público, já que a infraestrutura da cidade não está completamente equipada para lidar com condições de neve. As estradas e ruas podem tornar-se escorregadias, e o transporte público pode experimentar atrasos.

Além disso, em caso de neve significativa, é possível que escolas e alguns negócios fechem temporariamente para garantir a segurança dos residentes. Isso pode afetar a rotina diária de muitas pessoas.

Todos são casos hipotéticos. Mas o melhor seriam os postais que ficariam, o que destacamos do que este usuário do TikTok fez ao mostrar os locais icônicos com supostas nevadas na Cidade do México.

Cidade do México, neve @nostalgiatime1999

Cidade do México, neve @nostalgiatime1999

Cidade do México, neve @nostalgiatime1999

Cidade do México, neve @nostalgiatime1999

Cidade do México, neve @nostalgiatime1999