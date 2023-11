Golpe duro para Xbox: Starfield fica de fora das indicações aos jogos do ano no The Games Awards

Starfield foi lançado para Xbox e PC em 6 de setembro, com uma grande recepção do público gamer. No entanto, alguns detalhes da sua exploração espacial infelizmente os deixam de fora das considerações para a categoria Jogo do Ano, na edição de 2023 do The Games Awards.

É um golpe duro para o Xbox, já que, ao ficar de fora das considerações de jogo do ano, já acumula 13 anos sem ser parte desta categoria. Da empresa, esperavam que o desenvolvimento da Bethesda alcançasse melhores indicações.

O jogo Starfield recebeu apenas uma indicação, para Melhor RPG. A Xbox e a Microsoft estão tristes, mas a Bethesda está feliz, pois surpreendentemente eles aparecem em várias categorias com Hi-Fi Rush, de acordo com a revisão do 3D Juegos.

Starfield não é um jogo ruim. A recepção do público foi muito boa e em FayerWayer destacamos isso em seu lançamento, com várias resenhas. No entanto, infelizmente o jogo de videogame não foi suficiente para se destacar entre os melhores de 2023.

Nomeados para Jogo do Ano no The Games Awards

Os seis títulos considerados são os seguintes:

Alan Wake 2 - O Regresso

- O Regresso Baldur's Gate 3

Homem-Aranha 2

Resident Evil 4

Super Mario Bros. Maravilha

Zelda: Lágrimas do Reino

Here are your six nominees for GAME OF THE YEAR at #TheGameAwards



Vote now: https://t.co/ExP93r9hmS



Tune in December 7 to see who wins! pic.twitter.com/pR8S3ZExJW — The Game Awards (@thegameawards) November 13, 2023

A décima edição anual do evento será realizada no Teatro Peacock de Los Angeles no dia 7 de dezembro de 2023. Assim como nas edições anteriores, a transmissão será gratuita em mais de 30 plataformas, como Twitch, YouTube, Steam e TikTok Live.

O evento contará com a participação da The Game Awards Orchestra, dirigida pelo reconhecido Lorne Balfe. Keighley expressa seu entusiasmo por apresentar um programa que não apenas celebre os melhores jogos do ano, mas também revele futuros títulos de destaque.