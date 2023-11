Cientistas calculam que o fim da Terra será causado por um impressionante aumento de tamanho do Sol

Todo começo tem um fim. E nosso Sistema Solar, por muito tempo que esteja à frente de nossa vista, chegará um momento em que tudo terminará. Na Terra, não veremos quando nosso astro massivo se tornará uma gigante vermelha, pois muito antes o mundo em que vivemos será inabitável.

Os cientistas têm o cálculo de quando a vida da estrela massiva que vemos sair todos os dias nos nossos céus acabará. O Sol tem aproximadamente 4.500 milhões de anos. Este tipo de astros dura cerca de 9 mil milhões de anos, o que significa que neste momento encontra-se na metade da sua existência.

Nos restam 4.500 bilhões de anos de vida na Terra? Não, a realidade é que falta muito menos do que 4.500 milhões de anos.

Em algum momento, o tamanho do Sol se multiplicará por 1.000, e a Terra seria engolida por ele. Os efeitos do aumento do tamanho do Sol serão sentidos na Terra muito antes da estrela crescer a tais diâmetros.

O aumento da gravidade do Sol fará com que a Terra se aproxime dele, encurtando a sua órbita. O aumento da radiação solar fará com que o planeta se aqueça, e assim provocará um aumento do nível do mar e a extinção de muitas espécies.

Ilustração

À medida que o Sol continuar a crescer, a Terra se aproximará cada vez mais dele. Finalmente, a estrela irá se expandir até tocar o mundo e nos envolver nas suas chamas.

A vida atual do Sol

Atualmente, o Sol está na fase de sequência principal, onde ocorre fusão de hidrogênio em hélio no seu núcleo. Em cerca de 5 bilhões de anos, espera-se que ele esgote seu suprimento de hidrogênio no núcleo e entre em uma fase de expansão, tornando-se uma gigante vermelha.

Durante esta fase, o Sol vai inchando consideravelmente e é previsto que engula os planetas mais próximos, incluindo a Terra. No entanto, as estimativas sugerem que mesmo antes que isso aconteça, o aumento gradual na luminosidade do Sol afetará significativamente as condições na Terra.