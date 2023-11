A IA está abrindo caminho como uma opção para se comunicar com os mortos

O campo da Inteligência Artificial (IA) continua abrindo caminhos em qualquer atividade possível. Mas considerar esta tecnologia como uma opção para se comunicar com os mortos parece algo descabido e um pouco inquietante.

E, embora possa parecer estranho para muitos, isso vem acontecendo há mais de uma década. A tecnologia nos aproxima tanto dos nossos entes queridos que veículos internacionais, como o BBC Mundo, fazem um relatório que classifica essa prática como "necromancia digital".

Conhecemos a necromancia como uma forma de magia que historicamente foi associada à comunicação com os mortos ou ao controle dos espíritos dos falecidos. Na antiguidade, acreditava-se que os necromantes tinham a capacidade de invocar os espíritos dos mortos, seja para obter conhecimento do além ou para influenciar eventos futuros.

Pode a Inteligência Artificial fazer isso? Não, mas há um método pelo qual podemos nos comunicar com nossos entes queridos. Mecanismos de IA gerativa como o ChatGPT, MidJourney ou DALL-E2 podem ser treinados para que se comportarem como uma pessoa que conhecemos, desde que lhes forneçamos uma boa descrição.

Podemos oferecer à IA todos os detalhes daquela pessoa falecida e facilmente ela pode aparecer em um vídeo enquanto nos fala, com seu tom de voz, gerado através de uma dessas inovações tecnológicas.

Isto não é novo. O Festival de Coachella de 2012 deixou todos os presentes com a boca aberta, quando Tupac Shakur, falecido em setembro de 1996, apareceu como um holograma no palco.

Aquela ação, naquele momento, era algo que apenas as grandes produções poderiam fazer. Mas à medida que a tecnologia avançou; primeiro com o Deep Fake e agora com a Inteligência Artificial, qualquer um tem a oportunidade de estabelecer comunicação com um ente querido que já não está no plano terrenal, recriando-o com uma IA.