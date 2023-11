Windows chega como app para iPhone, iPad e Mac... Mas o Android terá de esperar

A Microsoft deu uma virada significativa ao apresentar uma aplicação que unifica a experiência do Windows em vários sistemas operativos.

Disponível para iOS, iPadOS, macOS, Windows e navegadores web, representa um avanço para a integração do Windows na esfera da nuvem e acessibilidade a partir de diferentes dispositivos.

Apesar de estar na sua versão preliminar, permite transmitir uma réplica do Windows a partir de um PC remoto, Azure Virtual Desktop, Windows 365, Microsoft Dev Box e os serviços de área de trabalho remota da Microsoft.

Qual o propósito? Acessar o Windows sem restrições, independentemente do dispositivo.

“Você pode usar o aplicativo Windows em muitos tipos diferentes de dispositivos em diferentes plataformas e formatos, como computadores de mesa e portáteis, tablets, smartphones e através de um navegador web. Quando você usa um navegador web em um computador de mesa ou portátil, pode se conectar sem ter que baixar e instalar qualquer software”, explicam.

É importante destacar que, por enquanto, a versão preliminar não está disponível para dispositivos Android.

Windows agora é um aplicativo multiplataforma

A criação de um time específico para “Experiências Web e Windows” sugere que a empresa está focando seus esforços em serviços web impulsionados por IA para o Windows.

Esta aplicação poderia ser o primeiro passo tangível para a intenção de transferir o Windows completamente para a nuvem no âmbito do consumidor, oferecendo aos usuários acesso à nuvem, PCs remotos e aplicações do Windows em dispositivos que não executam o sistema operacional da Microsoft.

Embora este aplicativo esteja limitado a contas comerciais da Microsoft, tudo indica que ele estará em breve disponível para consumidores, o que poderia ampliar sua utilidade para um público mais abrangente.

As características do aplicativo são notáveis. Desde o suporte para múltiplos monitores até às resoluções de tela personalizadas, apresenta-se como uma solução completa para experiências remotas do Windows.

Além disso, otimização para equipamentos da Microsoft e a possibilidade de usar várias contas o tornam uma ferramenta versátil.