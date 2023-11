Spider-Gwen ganha vida em um live-action, neste incrível cosplay feito por uma reconhecida modelo das redes sociais

Aparece em nossos radares outra bela modelo capaz de interpretar a Spider-Gwen ou Gwen Stacy em um live-action de Spider-Man. Uma reconhecida criadora de conteúdos, muito popular nas redes sociais, vestiu o traje da heroína aracnídea e imitou o corte de cabelo para deixar seus fãs e seguidores dos universos da Marvel que se desenvolvem na tela grande sem palavras.

Já vimos vários cosplays de Spide-Gwen aqui. Todos foram muito talentosos e têm seus detalhes para destacar. Este que apresentamos neste artigo foi feito pela modelo conhecida como Ashen.Reina ou Irene.

Em sua conta do Instagram, que encontramos graças a uma resenha do Vandal, ela acumula 31,2 mil seguidores. O mais destacado de seu cosplay de Spider-Gwen é o corte de cabelo idêntico ao do personagem que aparece em Spider-Man: Into the Spider-Verse e Spider-Man: Across The Spider-Verse. O traje também é o mesmo e as fotografias que a modelo posta em suas redes sociais a fazem parecer no topo de um prédio, como se estivesse esperando por alguma aventura na cidade de Nova York.

Seria necessário ver se a modelo tem talento para atuar e elasticidade para realizar as acrobacias de Spider-Gwen.

Spider-Gwen, também conhecida como Gwen Stacy, é um personagem da Marvel Comics que ganhou um grande número de fãs desde sua estreia em 2014. A versão desta Mulher-Aranha que se encontra com Miles Morales vem de um universo alternativo conhecido como Terra-65.

No universo principal da Marvel, Gwen Stacy é uma das primeiras namoradas de Peter Parker, o Homem-Aranha original.

No entanto, em Terra-65, as coisas são um pouco diferentes. Nesta realidade alternativa, Gwen Stacy é mordida por uma aranha radioativa em vez de Peter Parker e adquire habilidades semelhantes às do Homem-Aranha.