Microsoft contrata Sam Altman para dirigir um departamento de pesquisa de inteligência artificial

O CEO da OpenAI, Sam Altman, (esq) no palco com o CEO da Microsoft, Satya Nadella, na primeira conferência de desenvolvedores da OpenAI em São Francisco em 6 de novembro de 2023. (Foto AP /Barbara Ortutay) AP (Barbara Ortutey/AP)

Não foi necessário que ele atualizasse seu LinkedIn ou criasse um perfil no Bumeran. O desemprego de Sam Altman durou muito pouco, pois ele foi demitido como CEO da empresa que ele mesmo fundou, a OpenAI. Agora, o empresário trabalhará com a Microsoft em um departamento de pesquisa de inteligência artificial, de acordo com o próprio Satya Nadella, diretor executivo da empresa fundada por Bill Gates.

"Estamos muito empolgados em compartilhar a notícia de que Sam Altman e Greg Brockman, juntamente com seus colegas, se juntarão à Microsoft para liderar um novo time de pesquisa avançada em Inteligência Artificial. Esperamos agir rapidamente para fornecer os recursos necessários para o seu sucesso", disse Nadella em um post na sua conta do X.

Também expressa que continua confiando no trabalho que está sendo realizado na OpenAI, com quem estão colaborando no desenvolvimento de novas tecnologias relacionadas à Inteligência Artificial.

“Continuamos comprometidos com nossa associação com o OpenAI e confiamos em nosso plano de produtos, na nossa capacidade de continuar a inovar com tudo o que anunciamos no Microsoft Ignite e em apoiar nossos clientes e parceiros. Esperamos conhecer Emmett Shear e o novo time de liderança da OAI e trabalhar com eles “, acrescentou em sua postagem nas redes sociais.

"A missão continua", respondeu Sam Altman ao post do CEO da Microsoft.

Sam Altman foi despedido hoje

A saída de Altman ocorreu após um processo de revisão deliberada por parte da diretoria, que concluiu que ele não foi consistentemente sincero em suas comunicações com a diretoria, o que impediu sua capacidade de exercer suas responsabilidades. A diretoria já não confia na sua capacidade de continuar liderando o OpenAI", disse a empresa em um comunicado informando a remoção de seu CEO e cofundador.

Sam Altman falou em sua conta do X apoiando a decisão de seu conselho de administração: “Temos mais unidade, compromisso e foco do que nunca. Todos vamos trabalhar juntos de uma forma ou de outra e estou muito empolgado. Um time, uma missão”, disse o empresário.