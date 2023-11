Elon Musk exige à diretoria da OpenAI que revele os reais motivos da demissão de Sam Altman

Em um movimento muito ao estilo “Succession”, o conselho de administração da OpenAI removeu seu próprio fundador, Sam Altman, do cargo de CEO, na sexta-feira, 17 de novembro. Este tipo de estratégia é normal no mundo corporativo. No entanto, como se trata da empresa criadora do chatGPT e da mais importante em inteligência artificial, a situação alarma até mesmo Elon Musk.

Através de sua conta do X, o magnata sul-africano exige à diretoria da empresa uma razão real para justificar a demissão de Altman, e não o comunicado politicamente correto ou diplomático que revelaram em suas plataformas digitais.

“Dado o risco e o poder da IA avançada, o público deve ser informado sobre por que a diretoria considerou necessário tomar medidas tão drásticas”, disse Elon Musk em uma publicação na sua própria rede social.

Um dos seus seguidores apoia sua ação, dizendo que “sentimos como se houvesse uma variável explosiva que o público desconhece. Nem mesmo as especulações extremas parecem justificar a demissão de Sam”, ao que Elon Musk respondeu: “Exato”, demonstrando assim sua preocupação com este repentino movimento no âmago do OpenAI.

Sam Altman foi dispensado com um comunicado genérico

Um relatório da NBC News conta como Sam Altman foi destituído como CEO da OpenAI após o Conselho da empresa concluir que havia uma grave “perda de confiança” e decidir que o CEO “não foi consistentemente sincero nas suas comunicações”.

O movimento ocorreu nas últimas horas desta sexta-feira, 19 de novembro de 2023, e todos os detalhes foram publicados em um comunicado oficial da própria empresa, no qual a diretora de tecnologia da OpenAI, Mira Murati, foi nomeada para substituir o cofundador da empresa.

“A saída de Altman resulta de um processo de revisão deliberada pela diretoria, que concluiu que ele não foi consistentemente sincero em suas comunicações com a diretoria, o que impediu sua capacidade de exercer suas responsabilidades. A diretoria já não confia em sua capacidade de continuar liderando o OpenAI”.