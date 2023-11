Dragon Ball Z: três momentos em que Vegeta acreditou ter superado Goku, mas estava muito abaixo de seus poderes

A introdução de Vegeta no primeiro arco de Dragon Ball Z nos deu uma das melhores rivalidades no mundo do anime. O príncipe dos saiyajins aparece como um vilão e posteriormente se transforma em um dos Guerreiros Z. De início, ele quer superar Goku, mas é um trabalho que lhe custa muito e que na maioria das vezes ele não consegue alcançar.

No início deste mês, contamos três momentos em que Vegeta conseguiu superar Goku, após realizar um treinamento surpreendente. Nossa notícia teve uma boa repercussão, pois vários dos nossos colegas de outros meios a replicaram.

Então, isso nos motivou a fazer outra matéria com o Príncipe dos Saiyajins e sua rivalidade com Goku como foco principal. Nesta nova revisão, lembraremos três momentos em que Vegeta acreditava ter superado Kakaroto, mas infelizmente estava muito abaixo de seus poderes.

O planeta Namek

Depois de lutar contra Goku na Terra, onde esteve à beira da morte, Vegeta aumentou seus poderes após se recuperar nas cápsulas do exército de Freezer. Posteriormente, passa por uma situação semelhante ao lutar contra Zarbon e fica ainda mais forte.

O príncipe dos Saiyajins pensou que tinha superado Goku, de quem estava certo de que não passou pelas mesmas situações traumáticas. No entanto, o Saiyajin criado na Terra treinou com a gravidade aumentada para 100 na nave espacial que foi feita para ele na Corporação Cápsula e alcançou níveis nunca antes vistos. Na verdade, é aqui que ele se transforma em um Super Saiyajin.

Vegeta en Namek

Saída da Sala do Tempo

Certamente Vegeta superou Goku em poder quando saiu do quarto do tempo, já que foi o primeiro a entrar e ficou um ano (um dia fora) no interior. Então isso o fez tirar vantagem em relação à emissão de Ki.

No entanto, Vegeta não conseguiu decifrar que, com o aumento dos músculos nessa fase anterior ao Super Saiyajin 2, ele gastava energia e perdia velocidade. Então, em uma batalha contra Goku neste estado, inevitavelmente ele teria perdido.

Vegeta sai da Sala do Tempo

Goku morre na saga de Cell e Vegeta tenta corrigir seus erros do passado, estando muito seguro de que se reencontraria com Kakaroto. Isso acontece na trama de Majin Buu, mas seu inimigo, limitado pelo fato de estar morto e não poder gastar tanta energia, não lhe mostrou tudo o que havia evoluído.

Vegeta deixa-se dominar por Babidi para medir-se a Goku e comete atos verdadeiramente atrozes. Mas mesmo assim, Kakaroto não lhe mostra o seu verdadeiro poder. Lá, o pai de Trunks pensa ter superado o seu rival. Mas não sabia que no além conseguira o Super Saiyajin 3. Pobre Vegeta.