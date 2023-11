Chegou o duelo entre Piccoro e Cell Max em Dragon Ball Super

Dragon Ball Super continua a sua publicação periódica no mangá, adaptando o canon de Akira Toriyama e Toyotaro em papel.

Agora, está finalizado os detalhes de ‘Dragon Ball Super: Super Hero’, o filme de Tetsurô Kodama que destacou os personagens secundários da saga, permitindo-lhes mostrar todo o seu potencial, enquanto deixava Son Goku e Vegeta em segundo plano, diante da ameaça de destruição da Terra.

O capítulo 99 de ‘Super’ está disponível no Manga Plus desde ontem e foi oferecido um breve adiantamento do emocionante combate que nos espera.

Piccoro vs Cell Max - Um dos maiores combates da história!

Piccoro e Cell Max entraram em uma luta épica para decidir quem era o mais forte. A batalha foi longa e intensa, mas, no final, Piccoro saiu vitorioso.

Nesta nova entrega de Dragon Ball Super, Piccoro enfrenta-se a Cell Max num duelo memorável, levando a animação a outro nível.

Cell retorna de uma forma peculiar e única: sua segunda transformação, com predominantes tons vermelhos e uma aparência assustadora e zumbificada. Piccoro, Son Gohan, Goten, Trunks, Gamma 1 e Gamma 2 se unem para enfrentar esta criatura do passado com todo o seu poder, mas parece que a luta é difícil.

Embora ainda não tenha sido anunciado oficialmente, espera-se que o mangá de Dragon Ball Super revele um novo arco uma vez que a adaptação de ‘Dragon Ball Super: Super Hero’ for concluída.

Não se esqueça de Dragon Ball Daima

Por outro lado, a franquia de anime retornará com Dragon Ball Daima, uma nova série na qual Toriyama está profundamente envolvido, responsável pelos designs, personagens e história. Seu lançamento está programado para 2024.