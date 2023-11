Apple Vision Pro adiará seu lançamento: surgiram problemas com o visor

O visor de Realidade Mista (mistura de Realidade Virtual e Aumentada) Apple Vision Pro parece que vai adiar o seu lançamento no mercado por alguns meses.

E parece que algumas questões surgiram dentro das instalações da Apple, o que parece impedir completamente que o dispositivo seja lançado no período prometido.

Desde agosto de 2023, os primeiros problemas em torno ao Apple Vision Pro vinham sendo divulgados após o conhecimento da suposta duração da bateria, com uma autonomia ridiculamente curta para o seu preço.

Mas agora tudo aponta que esse não seria o maior ponto de conflito com o desenvolvimento da versão final para venda no mercado do visor. De modo que a companhia seria obrigada a atrasar seu lançamento.

Por que o Apple Vision Pro adiaria a data de lançamento no mercado?

A Apple anunciou seu visor de realidade mista em junho de 2023 com uma data de lançamento prevista para o início de 2024. No entanto, de acordo com um relatório de Mark Gurman, repórter especializado em Apple da Bloomberg, a empresa agora espera lançar o dispositivo "em algum momento em torno de março".

A razão do atraso não está clara, mas Gurman especula que poderia ser devido a problemas na cadeia de abastecimento para a sua produção em massa ou à necessidade de realizar mais testes.

Em qualquer caso, o atraso é uma má notícia para os entusiastas do visor de Realidade Misturada, pois terão que esperar um pouco mais para poder experimentar o novo dispositivo da Apple.

Imagem: Apple | Apple Vision Pro

O lançamento do Apple Vision Pro será inicialmente nos Estados Unidos, seguido por outros países no final do ano. O dispositivo estará disponível nas lojas Apple Store e online, mas não será vendido por revendedores externos.

Assim, será um dispositivo complicado de obter, pelo menos na sua primeira geração, fora do território dos Estados Unidos.

Estamos diante de um dispositivo de realidade mista de alta gama, que conta com duas telas OLED, um processador M2 e um sistema de rastreamento ocular, o que justifica o seu custo de USD $3.499.

Mas rumores apontam que, pelo menos nas suas primeiras versões, o Apple Vision Pro terá amplas áreas de oportunidade para melhoria.

O atraso no lançamento do leitor poderia ser motivo de decepção para os fãs da empresa, mas é um sinal de que a Apple está comprometida em oferecer um produto de alta qualidade.