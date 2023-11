Apple cede: facilitará a mensagem entre iPhone e dispositivos Android

Apple anunciou seus planos de adotar o padrão de mensagens RCS no próximo ano, buscando proporcionar uma experiência mais fluida nas mensagens de texto entre iPhones e dispositivos Android.

Custou, mas eles cederam

Durante mais de um ano, a empresa resistiu à implementação do padrão Rich Communication Services (RCS), apesar da pressão do Google da Alphabet e outros gigantes do mercado para que o fabricante do iPhone adotasse essa tecnologia.

De acordo com a Apple, a nova tecnologia será integrada ao iMessage e promete maior interoperabilidade em comparação com os SMS ou MMS.

O padrão RCS, reconhecido na indústria de mensagens, permite que os usuários enviam e recebam fotos e vídeos de alta qualidade, mantenham conversas via Wi-Fi ou dados móveis e saibam quando seus mensagens foram lidas, entre outras funções.