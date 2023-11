Transformação digital: um escudo robusto contra os desafios da cibersegurança no setor público e privado

Em 2024, a necessidade de contar com serviços de segurança será fundamental para quem deseja proteger as empresas. A transformação digital surge como uma solução robusta. A adoção de tecnologias avançadas e a otimização de processos, características essenciais na transformação digital, permitem uma resposta eficaz.

A colaboração entre empresas, o setor público e especialistas em digitalização pode fazer uma diferença significativa, fortalecendo a resiliência e garantindo uma operação eficiente e segura, essenciais para a continuidade e confiabilidade dos serviços públicos.

Alta voltagem e eletricidade na cidade. Shutterstock (Shutterstock)

Tecnologias avançadas e Nuvens Seguras

Investir em tecnologias avançadas e nuvens seguras é crucial para prevenir o sequestro de informação e outros riscos cibernéticos. "Adotar uma abordagem integral pode significar uma diferença substancial, facilitando uma resposta eficaz a esses desafios. A adoção dessas tecnologias não só contribuirá para a segurança dos dados, mas também estimulará uma cultura tecnológica preventiva entre os usuários. É crucial estimular uma cultura tecnológica, promovendo a prevenção e a educação em cibersegurança, para enfrentar os desafios do futuro digital", explica Matías Corrales, CEO da Kolossus Chile, empresa especializada em assessorias de transformação digital.

A Inteligencia Artificial poderá tornar nossas decisões mais eficientes (Zapp2Photo/Getty Images/iStockphoto)

Atualmente, há um grande debate sobre como os sistemas desatualizados e a falta de medidas de cibersegurança adequadas deixaram o setor privado ou público vulnerável aos ciberataques.

Existem uma série de tecnologias para lidar com esse tipo de problema, como, por exemplo, a Proteção Avançada contra Ameaças (ATP), que ajuda a detectar e investigar automaticamente anomalias no tráfego da rede, fornecendo uma espécie de guarda de segurança em cada "sala" do sistema e usando um ambiente isolado (sandbox) para testar código suspeito e evitar danos na rede.

Aprendizado de máquina e Inteligência Artificial

Por outro lado, está o "Machine Learning" (ML) e Inteligência Artificial (IA), que permitem manter o ritmo com a evolução das ameaças cibernéticas, automatizando a detecção de ameaças e ajudando os times de TI do setor público a se concentrar em problemas de segurança mais complexos.

Outro ponto é o acesso à Rede de Confiança Zero (ZTNA), um modelo de segurança que exige uma verificação de identidade rigorosa cada vez que se tenta acessar um recurso da rede, mesmo de dentro da organização, fornecendo uma camada adicional de segurança especialmente em ambientes de trabalho remoto.

IA (peshkova - stock.adobe.com)

Modernização e Cultura Digital do Setor Público

A importância da modernização dos sistemas tecnológicos e a promoção de uma cultura digital entre os usuários como medidas preventivas. “Podemos mencionar o projeto de modernização do sistema de tributação financiado pelo Banco Mundial, que busca atualizar e unificar sistemas informáticos através de tecnologias na nuvem, Inteligência Artificial, Big Data e Blockchain”, afirma Corrales.

Finalmente, o especialista comenta que “devemos continuar a refletir sobre a importância do investimento em tecnologias avançadas e adoção de uma cultura de cibersegurança robusta para proteger os sistemas públicos e a informação crítica”.