Será que Mario Kart X vem aí? O jogo já tem data de lançamento marcada

Mario tem sido um dos pilares fundamentais da Nintendo Switch, especialmente com o lançamento de Super Mario Bros. Wonder.

Na verdade, o console ultrapassou a marca de 132 milhões de unidades vendidas e continua seu caminho para se tornar o sistema de entretenimento mais bem-sucedido de todos os tempos.

Agora, a Nintendo está em processo de preparação para o lançamento de sua próxima geração, a Nintendo Switch 2, que promete ser diferente de qualquer outro sistema que a companhia tenha criado até o momento.

Tudo indica que Mario continuará sendo uma parte crucial nesta nova etapa.

Conforme Mundo Deportivo, o insider Zippo, conhecido por ter revelado informações importantes sobre a Nintendo no passado, inclusive a existência de Super Mario Bros. Wonder, afirma que Mario Kart X já teria data de lançamento. Esta informação destaca a confiabilidade dele neste campo.

Ele afirmou que o próximo jogo de Mario Kart está em desenvolvimento e está previsto o seu lançamento para a Nintendo Switch 2. De acordo com as suas fontes, o jogo será chamado Mario Kart X em vez de Mario Kart 9.

A décima entrega da série Mario Kart é esperada para 2025, o segundo ano após o lançamento da Switch 2. Planeja-se lançar o título antes da segunda temporada de Natal do sistema no mercado. O jogo está sendo desenvolvido principalmente pela Nintendo EPD Production Group 9, com a colaboração dos Bandai Namco Studios, mais uma vez como co-desenvolvedor.

