Bill Gates acredita que o GPT-5 da OpenAI não será melhor do que aquilo que já conhecemos com ChatGPT

GPT-4 Turbo: 5 novidades que o novo modelo para ChatGPT e OpenAI deve cobrir: 1. Uma melhor compreensão do contexto: o GPT-4 Turbo deve fornecer uma melhor compreensão do contexto para que as conversas sejam mais significativas. 2. Uma melhor capacidade de resposta: o GPT-4 Turbo deve ter uma melhor capacidade de resposta para que as conversas sejam mais naturais. 3. Uma maior capacidade de aprendizagem: o GPT-4 Turbo deve ter uma maior capacidade de aprendizagem para que ele possa se adaptar às mudanças no contexto. 4. Uma maior capacidade de processamento: o GPT-4 Turbo deve ter uma maior capacidade de processamento para que ele possa processar mais dados ao mesmo tempo. 5. Uma maior capacidade de interpretação: o GPT-4 Turbo deve ter uma maior capacidade de interpretação para que ele possa compreender melhor o significado das palavras e frases.