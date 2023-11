Novas formas de ganhar dinheiro no Instagram e no Facebook que todo criador deve conhecer

Nos últimos tempos, Meta, a empresa por trás do Instagram e Facebook, lançou atualizações destinadas a potenciar as oportunidades de monetização para criadores de conteúdo na plataforma.

Por isso, hoje reunimos as novidades e opções disponíveis nas redes sociais de Mark Zuckerberg.

Novidades com os Reels

A experimentação com conteúdo é essencial para atrair audiência, e a Meta introduziu ferramentas para que os criadores avaliem e melhorem suas publicações nos Reels.

Atualmente, a função de testes A/B do Facebook permite que os criadores experimentem até quatro imagens ou miniaturas diferentes para um único Reel.

Os resultados destas provas podem ser revisados no painel profissional, e a variante mais bem-sucedida é mostrada automaticamente no perfil ou na página do criador.

Adicionalmente, Meta está explorando o uso de Inteligência Artificial Gerativa para gerar diversas opções de cópia e miniaturas.

Melhorias no Centro de conquistas:

Centro de Conquistas do Painel Profissional mostra todas as conquistas em Educação, Estrelas, Reels e Progresso em um único lugar. Agora, existe uma nova conquista de "Sequências de Reels", que é obtida ao publicar Reels de forma semanal.

Central de Logos

Além disso, novas métricas foram adicionadas ao painel de controle profissional, como detalhes sobre hábitos de publicação, audiência e desempenho de conteúdos.

Quanto às métricas dos Reels, foi incluído o Alcance específico desagregado por seguidores e não seguidores, uma pontuação de distribuição que indica como o Reel se saiu em comparação com outros vídeos e um gráfico de retenção de audiência.

Insights Reels / Meta

Botão de inscrição no Instagram

De acordo com o Meta, já existem mais de 1 milhão de assinaturas ativas para criadores do Instagram.

As assinaturas do Instagram são uma forma para os criadores gerarem renda ao fornecer conteúdo e experiências exclusivas para seus seguidores. Por isso, a função foi recentemente expandida para 35 novos países.

Outra novidade é que alguns criadores já podem acessar novas ferramentas promocionais, como o botão "Inscrever-se" no Feed e a capacidade de dar as boas-vindas a novos assinantes através de mensagens diretas e Histórias.

Presentes para Criadores

Outra atualização relevante é a expansão dos presentes no Instagram para os seguintes países: Áustria, Bélgica, Bulgária, Chile, Colômbia, Croácia, República Checa, Dinamarca, Estônia, Finlândia, Geórgia, Alemanha, Grécia, Hungria, Indonésia, Irlanda, Itália, Japão, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, Malásia, Países Baixos, Peru, Polônia, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Taiwan, Tailândia, Turquia, Suécia e Coreia do Sul.

Esta função permite que os seguidores tenham a opção de adquirir Estrelas e enviar presentes virtuais diretamente para criadores que tenham uma conta profissional, sejam maiores de 18 anos e se ajustem às políticas de monetização.

Na plataforma do Facebook, serão fornecidos presentes virtuais com temáticas específicas durante um período até o final do ano.

Essas atualizações fazem parte dos esforços contínuos da Meta para satisfazer os criadores que monetizam seu conteúdo, oferecendo novas ferramentas e recursos que os permitam prosperar no Instagram e/ou no Facebook.