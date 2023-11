IA: Sam Altman anuncia que a OpenAI está desenvolvendo o ChatGPT 5

Apesar de que no início de 2023 haviam dito que a versão 4 do ChatGPT seria a última por muito tempo, a Inteligência Artificial da OpenAI está quase pronta para receber uma atualização. Sam Altman anuncia que o ChatGPT 5 está em desenvolvimento.

De acordo com o que informa o site Singularity Hub, o ChatGPT 5 está em desenvolvimento através de seu software. Os especialistas esperam ter tudo pronto o mais rápido possível, sem data exata definida, para então começar o processo de treinamento de linguagem com o qual pretendem melhorar a capacidade de resposta.

ChatGPT 5 será um modelo de linguagem de última geração que fará com que pareça que está se comunicando com uma pessoa em vez de com uma máquina, desafiando assim o teste de Turing. Com sua capacidade de compreender a intenção e satisfazer as necessidades do usuário, o ChatGPT já está causando sensação na indústria de tecnologia, diz o blog oficial da empresa.

Será a quinta edição do modelo de linguagem GPT (Generative Pre-training Transformer), desenvolvido pela OpenAI, que mostra um grande salto no campo do processamento de linguagem natural.

Na mesma publicação do blog, o time menciona que eles querem colaborar em texto, imagens, áudio ou vídeo, mas que estão especialmente interessados em escritas ou conversas extensas em vez de fragmentos desconectados que expressem a intenção humana.

A versão mais recente do ChatGPT era a versão 3.0. Esta versão incluia melhorias no algoritmo GPT-3, maior suporte para vários idiomas, melhorias na interface do usuário e muito mais.

Agora, a versão mais recente do ChatGPT é o GPT-4 Turbo, lançado em novembro de 2023. O GPT-4 Turbo é uma atualização do GPT-4, que foi lançado em fevereiro de 2023.