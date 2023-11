Cientistas explicam motivos pelos quais há poucos exoplanetas semelhantes à Terra

O desenvolvimento da vida tal como a conhecemos só é registrado na Terra. Ainda não foi encontrado outro mundo com condições semelhantes às que ocorrem sob nossa atmosfera. Dados oficiais da NASA indicam que há pelo menos 5.300 exoplanetas detectados por observatórios terrestres e em nenhum deles foi confirmado que há ambientes como o nosso.

Isso significa que não há vida em outros sistemas solares? Não precisamos ser tão extremos. Por enquanto não foi encontrada, e os especialistas continuam a investigar, pois como vocês imaginam há muito terreno para observar.

No entanto, há um detalhe que chama muita atenção: dos mais de 5 mil exoplanetas encontrados, há menos mundos semelhantes à Terra do que o esperado.

Não é que eles não existam. O que acontece é que, na maioria das vezes, os cientistas encontram gigantes gasosos e algumas superterras (1,5 ou 2 vezes maiores que o nosso mundo) ou subneptunos (planetas com tamanhos semelhantes ao nosso).

O portal MDZ Online reflete um relatório da NASA no qual os cientistas explicam que isso não é por acaso. Então, eles tentam decifrar o porquê deste fenômeno.

Uma das explicações poderia ser que existem mundos que perdem suas atmosferas com o passar do tempo. Então, seu núcleo age em colaboração com a força gravitacional para que seu tamanho seja reduzido significativamente.

Além disso, eles sustentam que a radiação, na ausência desta camada protetora, age contra os mundos rochosos, encolhendo-os também, então por isso não haveria muitos com tamanhos semelhantes à Terra. Esses mesmos efeitos não causariam consequências nos gigantes gasosos e por isso é que há muito mais destes.