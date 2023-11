Atualização do PlayStation 5 descobre uma animação escondida de forma sutil

Parece que a Sony está tendo sorte com o desempenho comercial de seu novo console PlaySation 5, mais conhecido como PS5. O fluxo de dinheiro constante e a liderança no seu sub-segmento de mercado são amplos, então parece que eles estão indo devagar.

Desde o lançamento do console, as primeiras observações sobre o seu design chegaram, que se parece em muitos aspectos com um modem para internet, faltando-lhe apenas as antenas para Wi-Fi.

A comunidade vinha há anos pedindo por uma reformulação profunda do aparelho, onde se criasse um dispositivo menor, com dimensões mais práticas para acomodá-lo em móveis ou centros de entretenimento e com uma cor diferente da branca.

O PS5 foi lançada no mercado em novembro de 2020, mas só será até o final de 2023 que os consumidores terão a alternativa de adquirir um modelo Slim, que mantém o mesmo design em essência, mas reduzido, mas, ainda em branco.

É verdade que a empresa lançou uma série de skins ou capas para colorir o console, alterando assim seus tons. Talvez a edição especial de Marvel’s Spider-Man 2 seja a mais famosa.

Mas a verdade é que a Sony é lenta em algumas coisas, incluindo o firmware do console. E agora sua mais recente atualização provocou um debate inesperado.

Uma animação praticamente oculta no PlayStation 5 acendeu o debate sobre o firmware do console

Resulta que o PS5 acabou de atualizar seu Firmware alguns dias atrás para integrar algumas melhorias no seu funcionamento, com vista ao lançamento do modelo Slim neste 10 de novembro de 2023.

A interface do dispositivo recebeu uma melhora em quase todos os aspectos, embora haja um detalhe que passou despercebido por muitos no início.

Não até agora, dias depois da liberação da atualização, que começou a se popularizar uma animação que foi integrada à interface e que é ativada cada vez que o processo de desligamento do dispositivo é iniciado.

Como podemos observar, é uma sequência inofensiva, praticamente escondida, que emula de certa forma o que acontece com o modelo Slim quando o console é desligado.

No entanto, isso desencadeou o debate sobre a recusa da Sony em permitir um maior grau de atualização da interface gráfica do seu sistema operacional.

Os dias do PlayStation 3, onde era possível modificar os ícones e até o fundo de tela com o nosso tema favorito, já ficaram para trás.

Nesse aspecto, o PS5 é muito mais severo e parece que vai ficar assim.