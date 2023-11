Chefe criativo da Naughty Dog teria confirmado de forma inesperada ‘The Last Of Us Parte III’

The Last of Us Chernobyl

The Last Of Us para PlayStation 5 terá uma segunda parte. Está mais do que confirmado que em 2024 novas aventuras do desenvolvimento da Naugthy Dog chegarão. No entanto, o chefe criativo da empresa, Neil Druckmann, pode ter confirmado a parte III do bem-sucedido título.

O mundo dos gamers e o do entretenimento está à espera tranquilamente da chegada de The Last Of Us II. Mas esta espécie de confirmação coloca tudo de cabeça pra baixo e aumenta o hype da comunidade gamer.

O que aconteceu? Através da rede social X, Gustavo Santaolalla publicou uma postagem em que agradece um reconhecimento que lhe foi concedido pela organização do Grammy Latino por sua trajetória. “Encho-me de gratidão e emoção. Tive a honra de receber o Prêmio de Trajetória da Academia Latina de Gravação. Obrigado por esse incrível reconhecimento”, escreveu o escritor, músico e compositor.

A resposta imediata, citando o post, vem do chefe criativo da Naugthy Dog, que além de parabenizá-lo, fala sobre todos os projetos futuros. "Parabéns, mestre. Que trabalho incrível. (Mas tenha em mente... temos muita colaboração pela frente!)", disse Neil Druckmann com um GIF de Joel, de acordo com o relato do Alfa Beta.

Embora se possa tomar como um trabalho relacionado à segunda temporada da série da HBO Max, o Joel usado pelo chefe criativo da Naughty Dog é o do videogame. Então, não resta dúvida de que The Last Of Us tem muito à frente ainda.