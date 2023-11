A China ganhará a corrida espacial na chegada de amostras de Marte à Terra

A exploração espacial sempre foi uma espécie de competição entre países, que buscam ser “os melhores” em qualquer um dos descobrimentos que possam ocorrer. Isso vai desde os anos 1960 entre os Estados Unidos e a Rússia, e continua acontecendo na atualidade com os norte-americanos e as potências que os adversam.

Seu maior concorrente e pedra no sapato agora parece ser a China. A Agência Espacial do gigante asiático tem iniciativas que superam os norte-americanos e isso dá uma forte pancada na NASA.

A agência espacial norte-americana tem anos anunciando sua chegada a Marte, com rovers, e como tem um surpreendente plano de retornar amostras da superfície do planeta vermelho de volta à Terra, o que seria o primeiro retorno de amostras da superfície de outro mundo para o nosso.

A NASA já se tornou a primeira agência espacial a conseguir isso mesmo, mas com um asteroide, na recente missão OSIRIS-REx, com os restos de Bennu. Eles esperavam também ser os primeiros com Marte e sua brilhante missão Mars Sample Return que culminará em 2030. No entanto, parece que a China ganhará neste caso.

Arquiivo - Rover Zhurong e módulo de aterrissagem da missão Tianwen 1 CNSA - Arquivo

A China afirmou que vai retornar antes que a NASA

Uma revisão da DW indica que um grupo de cientistas chineses desenvolveu um modelo atmosférico avançado e preciso para o planeta vermelho, que eles chamam de GoMars.

O que se trata desta iniciativa? Eles explicam como um sistema numérico que imita os elementos registrados nos ambientes de Marte.

Por enquanto, este modelo numérico realiza simulações que recriam os três ambientes mais complexos de Marte: poeira, água e dióxido de carbono. Se for bem-sucedido, isso anteciparia as missões da Agência Espacial Chinesa para 2028. Mais especificamente, o modelo seria incorporado à sonda Tianwen-3.