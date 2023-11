A carreira espacial de Elon Musk custa vidas: relatório revela mais de 600 acidentes na SpaceX, destacando um morto

Elon Musk é uma das figuras visíveis do setor privado que está plenamente envolvida na corrida espacial. Com o SpaceX, empresa da qual é CEO, a NASA realiza quase todos os lançamentos para a Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês). Ele tem uma participação importante em missões como Artemis, que levará humanos de volta à Lua, e também há o sonho, por enquanto impossível, da viagem tripulada a Marte.

Uma empresa deste porte, com o considerado homem mais rico do mundo no comando, deveria contar com todos os mecanismos de segurança para seus funcionários. No entanto, um relatório recente publicado pela agência Reuters revela mais de 600 acidenes em seis das fábricas que a companhia possui nos Estados Unidos.

Acidentes de trabalho são parte da vida cotidiana das empresas, mas o que acontece na SpaceX sai do comum e do cotidiano. Uma pessoa morta, um funcionário que perdeu um olho, um amputado, queimaduras e eletrocutados são alguns dos exemplos que surgem no relatório da Reuters, segundo o Diário ABC.

Dois dos exemplos citados pelo meio de comunicação são realmente insólitos. O caso de uma pessoa morta, um ex-marinheiro chamado Lonnie LeBlanc, viola qualquer norma de segurança em uma empresa séria. Em 2014, a SpaceX precisava levar algumas placas de espuma para as instalações de McGregor, no estado do Texas.

Não havia correias para prendê-las ao veículo de carga, então LeBlanc ofereceu-se para sentar-se em cima do material, para garantir que o vento não as levasse. Uma rajada de ar o desequilibrou e ele caiu no asflato. Bateu sua cabeça no chão e o funcionário morreu após o acidente.

As autoridades trabalhistas determinaram que a SpaceX não protegeu seu trabalhador com os equipamentos necessários. Como é possível que a empresa de Elon Musk não tenha fitas para segurar material de carga?

Em outro acidente, um funcionário chamado Florentino Ríos trabalhava em uma rampa de lançamento da SpaceX, perto de uma viga que era controlada por um de seus colegas, que estava a uma distância considerável.

Ríos disse a seu companheiro para não mexer nela, pois isso poderia lhe causar dano. Ele não ouviu e apertou o botão, a viga se moveu e caiu em seu rosto. O resultado foi a perda de um olho, incapacidade de trabalhar na construção para sempre e nem mesmo dirigir um carro.

Talvez a obsessão de Elon Musk por chegar a Marte na corrida espacial esteja custando vidas. O jornal ABC relata em sua notícia que um grupo de funcionários emitiu uma carta denunciando práticas laborais injustas dentro da SpaceX. A resposta que receberam da diretora de operações, Gwynne Shotwell, foi a seguinte: “Por favor, concentrem-se no seu trabalho e na missão da SpaceX: levar a humanidade a Marte o mais rápido possível”.