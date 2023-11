WhatsApp anuncia novos bate-papos de voz para grupos grandes

O WhatsApp acabou de anunciar uma função que promete dar uma nova vida à comunicação em grupos: chats de voz para grupos grandes.

De acordo com a empresa, essa atualização será implementada gradualmente em nível global nas próximas semanas, e se concentrará inicialmente em grupos com pelo menos 33 membros, priorizando assim as comunidades mais extensas.

Novidades

Esta nova função de bate-papo de voz apresenta características especiais.

Agora, quando uma conversa de voz for iniciada, os participantes do grupo não serão chamados automaticamente. Em vez disso, eles receberão uma notificação automática e verão uma bolha no bate-papo que poderão tocar para se juntar à conversa.

Outro aspecto destacado desta nova função será a aplicação da criptografia de ponta a ponta, garantindo a privacidade das conversas.

Esta medida garantirá que apenas os participantes autorizados tenham acesso ao conteúdo da conversa de voz, protegendo-o de possíveis intrusões externas, semelhante à segurança fornecida nas chamadas e mensagens individuais.

Além disso, a função de bate-papo de voz do WhatsApp incorporará controles de chamadas diretamente no topo da conversa. Isso permitirá que os usuários reativem o microfone, desliguem ou envie mensagens sem ter que sair da conversa.

O Whatsapp continua a reinventar-se

A Meta, empresa controladora do WhatsApp, reconheceu a necessidade de oferecer opções flexíveis na comunicação em grupo.

De acordo com os seus representantes, existem situações em que as pessoas preferem falar apenas com os membros disponíveis no momento, sem abrir mão da possibilidade de continuar a enviar mensagens para aqueles que não estão presentes naquele instante.

A implementação de bate-papo de voz começará nas próximas semanas tanto em dispositivos iOS quanto Android. A primeira fase se concentrará em grupos maiores, com capacidade para entre 33 e 128 participantes, de acordo com as informações fornecidas pelo WhatsApp.