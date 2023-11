Sam Altman afirma que precisa da Microsoft para uma ‘superinteligência artificial’

Às portas de que este ano seja decisivo para os avanços da Inteligência Artificial (IA), Sam Altman, CEO da OpenAI, revelou que já está procurando levar a tecnologia um passo adiante.

A empresa está trabalhando na criação de uma ‘superinteligência artificial’, um avanço que promete se aproximar da capacidade cognitiva humana, e também no que será o ChatGPT -5.

Ainda faltam recursos

Em entrevista com The Financial Times, Altman compartilhou a visão da OpenAI de desenvolver uma inteligência artificial geral (AGI). Basicamente, um software que aspira a igualar a inteligência humana, capaz de realizar ações complexas, desde executar código até realizar transações financeiras, enviar e-mails e mais. ”Vamos tornar estes agentes cada vez mais poderosos” (...) “e as ações serão cada vez mais complexas a partir daqui”, disse o co-criador do ChatGPT.

Para apoiar este ambicioso projeto, OpenAI está em conversações com seu principal acionista, Microsoft, em busca de um maior apoio financeiro. A Microsoft já investiu cerca de US$ 10 bilhões na OpenAI no início deste ano, e Altman espera assegurar mais fundos para impulsionar a pesquisa e desenvolvimento necessários para seus próximos planos.

A longa travessia da Microsoft e da OpenAI

De acordo com a fonte citada, Altman confia que o CEO da Microsoft, Satya Nadella, esteja disposto a continuar a apoiar esta visão. Mas apesar de o crescimento dos rendimentos ter sido positivo este ano, na OpenAI ainda não se atingiram lucros. Ainda assim, espera-se que tanto a OpenAI quanto a Microsoft colham os frutos econômicos no futuro próximo.

O caminho para a ‘superinteligência artificial’ já foi traçado, e a colaboração entre OpenAI e Microsoft poderia ser fundamental nessa evolução da Inteligência Artificial.