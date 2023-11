O sonho acabou: Samsung nega o desenvolvimento de um Galaxy dobrável de baixo custo para 2024

Uma coisa que ficou claro este ano de 2023 é que a Samsung se tornou um ponto de referência obrigatório no cada vez mais competitivo mercado de smartphones com tela dobrável.

Os consumidores se encontram virtualmente na metade do ciclo de vida comercial do Galaxy Z Flip 5 e do Galaxy Z Fold 5. No entanto, já começaram a circular rumores sobre o que poderá vir para gerações futuras.

Aí temos o exemplo do suposto compartimento para a stylus S Pen que, teoricamente, seria finalmente integrado ao design do Galaxy Z Fold 6. Sim, trata-se de um ajuste tão sensato quanto necessário, mas por enquanto é apenas um rumor.

Nesse mesmo parâmetro, há semanas começou a circular o relatório, sem muita fundamentação, de que a empresa estaria finalmente preparando um smartphone com tela dobrável a um preço muito mais acessível.

Isso representava uma ótima notícia para os potenciais consumidores, pois tanto a família Galaxy Z Fold como a Galaxy Z Flip são relativamente caras devido à tecnologia integrada.

Infelizmente, hoje tudo foi desmentido.

A Samsung não está preparando um Galaxy Z Fold mais barato

Antes de chegar à triste notícia, é necessário um pouco de contexto. Tudo começou com um relatório vinda de TrendForce, onde se insinuava que a Samsung poderia estar desenvolvendo um smartphone dobrável de baixo custo para lançar em 2024.

Esta fonte conta com um relativo histórico de confiança em relação a vazamentos que acabam sendo confirmados como verdadeiros. Então, muitos meios de comunicação divulgaram o boato sem maiores evidências de apoio.

Mas um porta-voz da Samsung falou diretamente com o jornal local Korea JoongAng Daily, desmentindo tudo de uma vez por todas:

Samsung

“Não planejamos fabricar smatphones dobráveis com um preço de médiao esses rumores recentes são totalmente infundados”.

Apesar do sucesso da Samsung com seus telefones da família Galaxy A de médios e médios/baixos valores, parece que não está nos planos de curto prazo lançar uma nova linha dobrável que emule a diversificação atual na sua família de smartphones convencionais.

Devido às exigências tecnológicas e aos custos de produção atuais, existe a possibilidade real de que a Samsung não tenha a capacidade de produzir telefones dobráveis de valor médio com os mesmos padrões de durabilidade e qualidade que a distinguem.

Então não teremos um Samsung Galaxy Z Fold mais barato em 2024. Mas talvez dentro de alguns anos.