O famoso fundo do Windows é real e ainda está lá 27 anos depois

A imagem de fundo de Windows foi a primeira — ou última — visão para muitas pessoas ao ligar seus computadores. Trata-se da imagem mais icônica e conhecida de todos os tempos, e embora se acreditasse que era uma imagem editada, resultou ser completamente autêntica.

Conhecido mundialmente como Bliss (felicidade) devido à sua capacidade de transmitir serenidade e calma, a história por trás de sua captura é fascinante.

A fotografia foi tirada por Charles O’Rear numa manhã ensolarada de 1996, quando o céu tinha um tom azul intenso.

Caminhando algumas quadras de sua casa, O’Rear capturou a instantânea sem prever o seu significado futuro, como relatado em um vídeo disponível no YouTube.

Este paisagem, que foi o papel de parede do Windows há 27 anos, foi capturado com uma câmera analógica Mamiya RZ67 usando filme Fujifilm no Vale de Napa, ao norte de San Francisco, Estados Unidos, em janeiro de 1996.

A Microsoft mostrou interesse em adquirir a imagem e entrou em contato com O'Rear para comprar todos os direitos da fotografia.

A companhia permitiu ao fotógrafo estabelecer o preço que desejasse pela foto. Embora o montante exato não tenha sido divulgado, poderia ter sido uma das imagens mais caras da história.

A estreia

A fotografia fez sua estreia em 25 de outubro de 2001, quando a Microsoft a apresentou como plano de fundo padrão em seus computadores. Naquele momento, O'Rear não tinha ideia para qual propósito eles usariam sua fotografia.

A imagem é simples, mas as suas cores vibrantes deixaram uma marca indelével na memória e na cultura popular. Inspirou reinterpretações por parte de fãs e até mesmo foi objeto de memes.

No entanto, após 27 anos, a paisagem já não mostra a exuberância de antigamente. Agora, a colina está coberta de grama seca e desgastada, com áreas onde as plantas lutam para sobreviver, como mostrado em um vídeo do YouTube compartilhado por Andrew Levitt.

A terra foi usada para agricultura e foi negligenciada. A transformação da paisagem incluiu o plantio de vinhedos, o que significou o desaparecimento definitivo da icônica paisagem do Windows XP.