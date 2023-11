Meta volta à China depois de estar banida por 14 anos

De acordo com o Wall Street Journal, a Meta chegou a um acordo com o gigante chinês Tencent para que esta empresa seja o vendedor exclusivo dos fones de ouvido Meta na China. Este acordo foi concluído após um ano de negociações entre as duas empresas.

A Tencent planeja lançar um visor de realidade virtual mais acessível na China no próximo ano, que terá lentes mais baratas do que as do Meta Quest 3, que custa US$ 499,99 nos Estados Unidos.

Esta versão mais acessível do dispositivo também incluirá uma GPU mais avançada do que aquela usada no Meta Quest 2 e estará disponível em outros mercados.

O acordo permitirá que a Meta leve a maior parte das vendas de dispositivos, enquanto a Tencent obterá mais receitas provenientes de conteúdos e serviços, incluindo assinaturas de software e jogos.

Além disso, os fones de ouvido virão pré-instalados com jogos e aplicativos publicados pela Tencent.

China é um mercado gigante, mas complicado

A exceção de Apple e Tesla, a maioria das empresas ocidentais enfrentou desafios na China, pois as autoridades chinesas vigiam de perto as entidades que publicam conteúdo considerado ofensivo e que não cumprem suas estritas regulamentações.

Beijing bloqueou muitos sites, incluindo o Facebook e o Instagram, através dos seus firewalls.

Nesse sentido, Mark Zuckerberg tem tentado estabelecer laços com a China nos últimos anos, incluindo uma visita em 2016 que envolveu percorrer a Praça Tiananmen de Pequim, visitar a Grande Muralha e se reunir com o então czar da Internet Lu Wei, que mais tarde foi preso por suposta corrupção.

O CEO da Meta deveria estar satisfeito com o acordo firmado com a Tencent, especialmente após a publicidade negativa que cercou a empresa na China no início deste ano.

Uma conta influente nas redes sociais afiliada ao jornal oficial Beijing Daily criticou Zuckerberg por um discurso na Universidade de Georgetown em 2019, no qual ele censurou o TikTok por restringir manifestantes e ativistas, como aqueles envolvidos nos protestos de Hong Kong.

Zuckerberg também expressou preocupação de que a "visão da Internet" da China possa ser exportada para outros países, e manifestou seu desacordo com o TikTok e a China em ocasiões mais recentes.

Referenciando o multimilionário que tentava vender capacetes de realidade virtual no país, a conta escreveu: “você quebrou a wok e agora quer desfrutar de uma comida chinesa?”