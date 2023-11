Jornalista dos EUA recria a capa de Tomb Raider para PS1 neste cosplay explosivo de Lara Croft

A explosiva Lara Croft, personagem principal de Tomb Raider, é interpretada em um cosplay feito por uma linda jornalista dos Estados Unidos. Em algumas postagens em sua conta do Instagram, a profissional de comunicação recria as três primeiras capas do icônico videogame que saíram para o primeiro console da PlayStation.

Ela se chama Demetria Obilor. Tem 32 anos e nasceu na cidade americana de Kansas City. Atualmente ela mora em Las Vegas e além de estar na TV nacional, ela tem o seu próprio podcast chamado The Demetria Obilor Show.

Em sua conta do Instagram, podemos ver como ela combina seu trabalho como jornalista e apresentadora de televisão com sua paixão pelo mundo do cosplay, pois de tempos em tempos ela lança alguma criação própria.

Esta versão de Lara Croft torna-se chamativa pela popularidade do mundo dos jogos, que tem em Tomb Raider um dos títulos icônicos na história dos videogames.

Lara Croft foi criada pela Core Design e publicada pela primeira vez em 1996.

Ela é arqueóloga. A aventura e caça de tesouros é algo que ela vai ganhando ao longo do caminho, pois isso está um pouco relacionado com o que ela faz para ganhar a vida. Ela é conhecida por sua coragem, habilidades físicas e destreza em combate.

Possui uma mente aguçada e é dotada de grande inteligência e conhecimento arqueológico, o que a torna uma expert em decifrar enigmas e resolver complicados enigmas em sua busca por artefatos antigos e relíquias históricas.

A aparência icônica de Lara Croft inclui sua característica aparência física: uma jovem de cabelos castanhos longos, geralmente presos em um rabo de cavalo ou tranças, e vestindo um traje de aventureira composto por uma blusa ajustada, shorts, botas e colete.