Google solicitou criadores de malware com uma versão falsa de sua Inteligência Artificial Bard

Bard A Inteligência Artificial do Google

No competitivo mercado de chatbots potenciados pela Inteligência Artificial, Google Bard conseguiu se posicionar com relativa popularidade entre os usuários.

Tudo graças à sua eficiência que supera em muitos aspectos ao ChatGPT. Além da sua recente integração com todos os outros serviços da empresa.

Mas todas essas melhorias e novidades, em paralelo, também trouxeram um novo e latente risco para seus usuários mais vulneráveis que procuram usar essa Inteligência Artificial a partir de seus smartphones.

Desde que nos últimos meses, assim como aconteceu com o ChatGPT quando todos clamavam pelo lançamento de um aplicativo oficial, a web se encheu de versões falsas do Bard (para celulares e computadores de mesa) que só fazem infectar suas vítimas com algum tipo de malware.

O interessante aqui é que a empresa tomou uma posição bastante severa com o assunto na esfera legal e parece que os responsáveis por essa estafa digital estão em grandes problemas.

Google processa criadores de malware que se fazem passar por sua Inteligência Artificial Bard

Descobriu-se que o Google apresentou uma ação judicial perante um tribunal federal da Califórnia contra indivíduos anônimos a quem acusou de comercializar “downloads” falsos do seu chatbot de inteligência artificial Bard para instalar malware nos computadores das vítimas.

O processo, apresentado na segunda-feira, 13 de novembro de 2023 e reportado pela Reuters, alega que os estelionatários estão usando postagens em redes sociais e páginas da web para anunciar downloads gratuitos do Bard, quando na verdade todos os links levam a um malware específico projetado para assumir as contas de redes sociais das vítimas.

Arquivo - Busca impulsada pelo Bard GOOGLE BLOG - Arquivo (GOOGLE BLOG/Europa Press)

Google disse que os acusados ​​estão fazendo uso indevido de suas marcas registradas com nomes como "Google AI" e "AIGoogleBard" para atrair usuários a instalar o programa malicioso que automaticamente rouba credenciais de login em diferentes redes.

Halimah DeLaine Prado, assessora geral da Google, disse em um comunicado que os golpistas "enganaram inúmeras pessoas em todo o mundo" e que a empresa apresentou quase 300 pedidos de remoção relacionados.

DeLaine Prado destacou que esse tipo de ação processual é “uma ferramenta eficaz para estabelecer um precedente legal, alterar as ferramentas usadas por fraudadores e aumentar as consequências para os maus atores”.

O que fica claro é que a empresa busca ser inflexível e agressiva contra qualquer fraude que possa envolver, indiretamente, o seu sistema de Inteligência Artificial.

Google Bard foi lançado em março de 2023 e desde então adquiriu uma relativa fama entre os usuários da comunidade.