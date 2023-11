Em breve o iOS permitirá instalar aplicações fora da App Store

Em resposta às regulamentações vigentes e à Lei de Mercados Digitais (DMA) da UE, a Apple estaria seguindo uma abordagem mais aberta com sua App Store.

De acordo com os boatos, a partir da primeira metade de 2024, a gigante tecnológica permitirá a instalação de aplicativos de terceiros em dispositivos iOS, incluindo aqueles que não estão disponíveis na App Store.

A Apple proíbe o carregamento de aplicativos de fontes desconhecidas em seus dispositivos iOS e MacOS. Isso significa que os usuários não podem instalar aplicativos que não estão disponíveis na App Store.

Esta medida, que chegaria com a atualização 17.2 do iOS, é um ajuste que a empresa precisa implementar para cumprir com as normas, especialmente no que diz respeito às regulamentações relacionadas ao sideloading, o que significa a capacidade de baixar aplicativos de fontes diferentes da loja oficial.

Esta legislação estabelecida pela União Europeia em 2022 busca evitar que as grandes empresas de tecnologia restrinjam o sideloading, a fim de manter um ambiente mais competitivo.

Por outro lado, Apple sempre restringiu esta prática. De fato, Tim Cook, CEO da Apple, expressou repetidamente que a instalação de aplicativos fora da App Store representa uma ameaça à segurança dos usuários do iPhone ou iPad.

Isso até agora, pois mesmo com essas objeções, a empresa será obrigada a cumprir essa legislação antes de março de 2024.