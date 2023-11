Com este artigo, você pode trocar a roda do carro em menos de 10 minutos

Mulher usando o celular dentro do carro. Getty Images

A maior preocupação ao dirigir, especialmente para os novatos, é furar o pneu do carro. Embora não seja uma tarefa tão complicada, exige força e prática com as ferramentas apropriadas.

Por isso, Owen Giese, estudante de Engenharia na Universidade de Washington, criou o RiseUP. Seu objetivo é permitir que qualquer pessoa, com ou sem experiência, e independentemente de sua condição física, possa trocar uma roda furada rapidamente e sem esforço.

RiseUP é uma “tecnologia inteligente que guia os usuários em tempo real para trocar um pneu, incluindo todas as ferramentas necessárias em um pacote compacto e intuitivo”, explica Giese em sua apresentação para o prêmio James Dyson Award, onde concorrem propostas inovadoras.

Giese, apaixonado por esportes de motor, notou a ansiedade dos condutores diante deste problema frequente. As ferramentas existentes estão desenhadas para profissionais robustos, na sua maioria homens, sem considerar uma parte significativa da população.

"O objetivo de RiseUP era abordar a frustração comum dos furos de pneus de forma inclusiva e equitativa para todos, independentemente da sua experiência anterior", afirma este jovem inventor.

O processo de design da Giese começou com uma pesquisa sobre como a maioria enfrenta um pneu furado. A pesquisa revelou que as pessoas não se sentem seguras e estão frustradas com os tempos de espera dos serviços rodoviários.

Até aqueles que se sentem capazes de trocar a roda por conta própria não estão satisfeitos com as ferramentas dos veículos.

Como funciona?

O conceito da RiseUP divide a troca de pneus em quatro fases para identificar as ferramentas e processos necessários. Giese desenvolveu vários rascunhos e protótipos em 3D para chegar ao design final, compacto e funcional.

RiseUP integra todas as ferramentas em uma unidade que guia passo a passo e sem esforço. Um sistema hidráulico levanta o carro sem esforço e o cabo se transforma em uma chave de fenda elétrica para as porcas.

Também inclui diferentes tamanhos de chaves.

Para facilitar o seu uso, o RiseUP conta com uma tela interativa que guia o usuário através de câmeras e realidade aumentada. A Giese planeja um aplicativo para se conectar ao dispositivo e acessar instruções detalhadas sem internet.

Embora ainda seja um conceito, Giese tem a meta de pesquisar mais para levar RiseUP ao mercado. Busca criar experiências inclusivas e resolver problemas na indústria de ferramentas e dispositivos em geral.