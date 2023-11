China surpreende com a internet mais rápida do mundo: você pode baixar 150 filmes HD em 1 segundo

A China decidiu dar um salto significativo no campo das comunicações ao lançar oficialmente a rede de internet mais rápida do mundo, alcançando uma velocidade de 1,2 terabits por segundo.

Ultrapassando as expectativas dos especialistas, esta rede ultrarrápida pode transferir dados equivalentes a 150 filmes em alta definição em apenas um segundo.

Este avanço foi resultado da colaboração entre a Universidade de Tsinghua, China Mobile, Huawei Technologies e Cernet Corporation.

China lança internet ultrarrápida

A infraestrutura, que se estende por mais de 3 mil quilômetros de cabo de fibra óptica entre Pequim e as cidades de Wuhan e Cantão, foi ativada em julho e superou com sucesso os testes operacionais antes do seu lançamento oficial.

O líder do projeto, Wu Jianping, da Academia Chinesa de Engenharia, destacou em um comunicado que este "projeto sem precedentes em todo o mundo está aberto à sociedade e tem a capacidade de suportar experimentos com estruturas de rede inovadoras".

É importante mencionar que, apesar das preocupações quanto à sua dependência dos Estados Unidos e do Japão em tecnologia, os responsáveis por este projeto garantem que tanto o software como o hardware desta nova rede são de produção nacional.

Assim, a China lidera a vanguarda tecnológica para construir uma internet ainda mais rápida e eficiente no futuro.