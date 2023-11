Apple Vision Pro: como filtrar vídeos e tutoriais de seu funcionamento

Quando o Apple Vision Pro foi apresentado, Tim Cook e seus colaboradores o mostraram como a evolução natural do iPhone, o próximo grande passo na história e trajetória da Apple, o gadget que representaria uma nova era, assim como o smartphone fez em seu tempo.

Com essa postura, as expectativas dispararam até explodir o teto, mas com o passar do tempo descobrimos que o dispositivo de Realidade Misturada, que mistura Realidade Aumentada (AR) com Realidade Virtual (VR), pelo menos na sua primeira geração, teria suas sérias limitações.

Além do fator preço e dos acessórios básicos, que parecem que serão vendidos separadamente, há o detalhe da autonomia do aparelho, que teria uma bateria um pouco limitada.

Mas mesmo assim, conforme as versões beta do novo sistema operacional visionOS têm sido liberadas, temos tido uma ideia mais concreta de como seria a experiência de uso do dispositivo.

Na verdade, com a versão mais recente, um vídeo tão ilustrativo foi divulgado que muitos consideram como um "truque" para viver a experiência de usar esse gadget.

Assim você pode “usar” o Apple Vision Pro

Os colegas de 9to5Mac relataram alguns detalhes saborosos sobre o lançamento do visionOS beta 6. Foi finalmente divulgado alguns vídeos tutoriais que revelam pela primeira vez como configurar e navegar através do visor de Realidade Misturada.

Em um dos vídeos, de 35 segundos, os usuários da versão beta aprendem como o Apple Vision Pro responde aos movimentos oculares e aos gestos das mãos. Para navegar pelos elementos do sistema, os usuários devem olhar para eles e então unir os dedos para "clicar" nos objetos.

New video tutorial showing Persona Enrollment for Apple Vision Pro added in visionOS beta 6!



The enrollment uses the EyeSight display to guide the user. pic.twitter.com/cGfsdTuIaY — M1 (@M1Astra) November 14, 2023

Os seus olhos e mãos são a forma como se navega na Apple Vision Pro. Navegue pelo sistema olhando e ele responderá aos seus olhos. Basta olhar para um elemento e juntar os dedos para selecioná-lo.

É como um clique em seu Mac. Para navegar, junte os dedos e mova-os suavemente. Você pode manter as mãos onde lhe for mais confortável, como por exemplo, apoiadas no seu colo.

Em outro vídeo vazado, os usuários beta aprendem como criar uma Pessoa 3D para FaceTime. Para isso, eles devem tirar o dispositivo, segurá-lo na altura dos olhos e girar a cabeça de um lado para o outro. O processo de configuração até inclui o registro de expressões faciais, como sorrisos e sobrancelhas levantadas.

No final, essas vazamentos nos ajudam a imaginar com clareza como será a experiência de uso deste caro dispositivo que ainda não tem uma data de lançamento definitiva.

O Apple Vision Pro estará disponível para compra para o público em geral no início do próximo ano por um preço de US$3.500 (R$17.500).