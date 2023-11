Acordo impressionante com a Apple: acidentalmente é revelado quanto o Google paga para ser o motor de busca padrão no Safari

No âmbito de um extenso processo contra o Google por supostas práticas monopolistas nos Estados Unidos, certos detalhes que deveriam permanecer ocultos saíram à luz.

Entre eles, uma informação saborosa: foi revelado como funciona o acordo financeiro entre o Google e a Apple.

O professor Kevin Murphy, da Universidade de Chicago, subiu ao palco para testemunhar a favor do Google e, sem querer, acabou revelando um segredo que a empresa guardava a sete chaves.

É por isso que o Google paga à Apple incríveis 36% de todas as suas receitas de anúncios de pesquisa gerados a partir do Safari, o navegador padrão em dispositivos Apple.

Este acordo alcançou 18 mil milhões de dólares em 2021, de acordo com a informação divulgada pela Bloomberg.

As implicações desta revelação

O motor de busca padrão do Google no Safari tem sido um ponto forte na relação entre as duas empresas e o montante revelado destaca a importância financeira do acordo.

Embora os valores já estivessem sendo especulados, a surpresa está na revelação da origem exata do dinheiro. Sua divulgação durante o julgamento gerou diversas reações, inclusive entre os representantes do Google.

De acordo com a fonte citada, o advogado do Google, John Schmidtlein, expressou sua surpresa com a quantia revelada, reconhecendo que essa informação poderia ter implicações negativas para a empresa.

Por sua parte, a Apple preferiu manter o silêncio, embora, em setembro, já tivesse argumentado que buscaria obter uma participação mais significativa nas receitas geradas pelos anúncios do Google no Safari.

Apesar da vazamento desta informação durante o julgamento, Google ainda não fez comentários a respeito. Não se descarta que esta revelação possa ter outro tipo de repercussão no desenvolvimento do julgamento ou mesmo, na dinâmica entre Google e Apple no futuro.