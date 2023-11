A previsão alarmante de Bill Gates sobre a Inteligência Artificial: “cada pessoa terá um robô que agirá em seu nome”

Todos sabemos que estamos vivendo o início da era das máquinas. Um robô que funciona com Inteligência Artificial, realizando tarefas automatizadas em uma fábrica, é um dos indicadores de que as coisas, para melhor ou para pior, já mudaram. No entanto, Bill Gates diz que não falta muito para que cada pessoa tenha em seu poder um agente robótico que atue em seu nome.

O cofundador da Microsoft até se arrisca a colocar uma data para esta situação. Os avanços da tecnologia são notáveis ​​diariamente na Internet, nas redes sociais e em casa. Muitos de nós temos um assistente virtual a quem dizemos qual série colocar, que lâmpada acender ou em que momento limpar o chão.

Mas Bill Gates vai além. O magnata fala de um agente robótico que responda diretamente por cada usuário no mundo, num período não superior a cinco anos.

O filantropo diz que a Inteligência Artificial, na atualidade, poderia ser bastante tola. Mas está se dirigindo para igualar nossas capacidades num futuro não tão distante.

Em um futuro próximo, qualquer pessoa conectada à internet poderá ter um assistente pessoal impulsionado por inteligência artificial que vai muito além da tecnologia atual. Os agentes são mais inteligentes. Eles são proativos, capazes de fazer sugestões antes que você as solicite ", disse Bill Gates em uma entrevista, de acordo com a Fox News.

Quando solicitado, ele recomendará coisas para fazer de acordo com seus interesses e inclinação para aventura, e fará reservas nos tipos de restaurantes que você gostaria. Se você quiser essa planificação profundamente personalizada hoje, você terá que pagar a um agente de viagem e dedicar tempo para lhe dizer o que deseja", explica Bill.

Se o seu amigo acabou de ser operado, o seu agente pode se oferecer para enviar flores e poderá encomendá-las para você. Se você disser que gostaria de rever seu antigo companheiro de quarto da universidade, o agente de seu amigo poderá trabalhar com o seu agente para encontrar um momento para se reunirem e, um pouco antes do encontro, ele lembrará a você que o filho mais velho de seu amigo acabou de começar a faculdade na universidade local”, acrescenta Gates na sua previsão sobre como será a IA.