A premiação The Game Awards 2023 teve um erro?

É completamente normal que a internet se transforme em terreno de debates e controvérsias após o anúncio dos nomeados para The Game Awards 2023. Mas o que nunca esperamos era que os protagonistas destas discussões fossem especificamente Baldur’s Gate 3 e Dave the Diver.

Por um lado, temos um jogo robusto de uma série cult e que tem dado muito o que falar entre a comunidade gamer. Por outro lado, temos um jogo quente e inocente 100% indie.

A princípio, não há maneira de alguém enfrentar ambas as produções. Mas tudo isso começou quando os organizadores deste prêmio anunciaram os indicados.

Tradicionalmente, todos os debates sobre jogos giram em torno da categoria específica de Jogo do Ano (GOTY). Mas desta vez as coisas eram diferentes, pois os candidatos eram óbvios:

Alan Wake 2: O Regresso

Baldur's Gate 3

Marvel's Homem-Aranha 2

Remake de Resident Evil 4

Super Mario Bros. Maravilha

A Lenda de Zelda: Lágrimas do Reino

Cada um dos títulos ali tem seu lugar absolutamente justificado e fora de qualquer tipo de discussão. Mas isso, indiretamente, abriu espaço para uma inesperada disputa pelos critérios de seleção em uma categoria diferente: Melhor Jogo Independente.

Baldur’s Gate, Dave The Diver e o debate

Primeiro, deve-se perguntar: o que é um jogo independente? De acordo com os próprios parâmetros dos Prêmios do Jogo, seriam aqueles jogos que foram desenvolvidos fora do sistema tradicional de produção e distribuição.

Com pequenos estúdios que trouxeram à tona o seu projeto sem o apoio direto de uma grande empresa que tenha recursos suficientes para tornar a investimento lucrativo desde o seu lançamento comercial.

Esses títulos às vezes são criados por uma única pessoa no caso mais extremo, mas a grande maioria das vezes são desenvolvidos por um time muito reduzido. Mas, para este ano nos Prêmios do Jogo 2023, os indicados a melhor jogo independente foram:

Até mesmo alguém pensaria que tudo está bem, mas o debate tem se acirrado na comunidade gamer devido à indicação de Dave The Diver, já que MINTROCKET é na verdade uma subsidiária da empresa coreana Nexon, que tem grande peso na indústria do outro lado do globo.

Enquanto Baldur's Gate 3 ficou de fora das indicações, para muitos, tecnicamente poderia ser considerado um jogo independente.

Assim, este ano o debate é realmente quais parâmetros devem ser considerados para que um jogo seja classificado como indie ou não.

Em qualquer caso, Baldur’s Gate 3 certamente concorrerá ao GOTY.