Sam Altman da OpenAI prevê o fim da escassez de chips para Inteligência Artificial

2023 provavelmente passará para a história como o ano em que as empresas da indústria de tecnologia da informação (TI) se voltaram para projetos de Inteligência Artificial, após o furor e sucesso de Sam Altman com sua empresa OpenAI e sua plataforma mundialmente conhecida: ChatGPT.

Infelizmente, isso gerou um tipo de dano colateral, onde houve uma genuína escassez de chips de Inteligência Artificial (IA), onde a NVIDIA foi o principal beneficiário da situação, pela quantidade de dinheiro que eles estão fazendo.

No entanto, diversas empresas, incluindo a própria OpenAI de Sam Altman, foram impactadas na ordem e no ritmo de crescimento de seus projetos nesta área, pois simplesmente não há componentes para colocá-los em marcha.

Paralelamente, o CEO responsável por ChatGPT tem-se tornado, de uma forma ou de outra, numa referência obrigatória para o setor, de modo que sua opinião para quase qualquer tema relacionado tem adquirido um peso especial nos últimos meses.

Na verdade, o executivo acabou de falar sobre essa crise e parece que há boas notícias.

Prestes a acabar

A escassez de chips de IA, que afetou empresas como a OpenAI, poderia estar chegando ao fim. É o que prevê Sam Altman, CEO da OpenAI, que assegura que espera que a escassez diminua à medida que mais empresas entrarem no mercado com ofertas rivais dos populares processadores H100 da NVIDIA.

Assim relatado por um interessante artigo dos colegas do The Financial Times, que tiveram a oportunidade de conversar com Altman sobre esta situação que se complicou ao longo do ano de 2023.

A escassez de chips de Inteligência Artificial é um problema que tem afetado a indústria de tecnologia há vários anos. A pandemia, a guerra na Ucrânia e a crescente demanda por chips em outros setores, como o automotivo, contribuíram para agravar a situação. Mas poderia haver uma luz no fim do túnel.

Módulo que usa até oito chips de IA para rodar sistemas de inteligência artificial e realizar outras tarefas Divulgação

Hoje em dia, a NVIDIA é o principal fornecedor de chips de IA no mercado. Seus processadores H100, usados em aplicações como o ChatGPT, são os mais poderosos e avançados do mercado. No entanto, a alta demanda por esses chips fez com que seu preço subisse acima dos USD $40.000 e que se tornassem difíceis de encontrar.

A OpenAI, que foi uma das empresas mais afetadas pela escassez de chips, recebeu ajuda da Microsoft para garantir as caras GPUs, mas Altman afirma que acredita que essa escassez de chips de IA diminuirá à medida que mais empresas entrem no mercado com ofertas rivais.

Isto significa que a NVIDIA deixaria de ser a única a oferecer este poder de processamento e que empresas como Google, Microsoft e AMD estariam desenvolvendo seus próprios processadores de IA, o que poderia aumentar a oferta e reduzir os preços.

É provável que a escassez de chips de IA diminua nos próximos meses. No entanto, é importante ter em conta que a situação pode piorar se surgirem novos fatores adversos que nao estavam previstos.