GPU e CPU: conheça as diferenças básicas entre os dois componentes

Não importando as marcas ou plataformas. Seja um computador pessoal ou um Mac da Apple. A CPU (Unidade Central de Processamento) e a GPU (Unidade de Processamento Gráfico) são dois elementos muito importantes para qualquer “computador” (como é conhecido no Brasil), especialmente se quisermos nos aventurar no complexo mundo de montar nosso próprio PC gamer.

Mas raramente, paramos para refletir sobre as precisas diferenças entre esses dois componentes. Isso em grande parte se deve ao fato de que praticamente nunca temos a necessidade de parar tudo para analisar o que cada elemento de hardware do nosso dispositivo significa.

Mas, aqui na FayerWayer, quisemos parar para refletir sobre o mais básico. Recentemente explicamos Processador, memória RAM ou placa de vídeo ao tentar atualizar algumas partes do equipamento. Seja o processador, a memória RAM ou a placa de vídeo.

No entanto, ao abordarmos este tema, percebemos que era indispensável ir ainda mais longe para distinguir uma coisa essencial ao analisar qualquer computador:

Qual é a diferença entre CPU e GPU?

As CPUs e GPUs são duas das peças de hardware mais importantes de qualquer computador, seja ou não um PC gamer. Uma vez que ambas as partes são responsáveis pelo processamento de dados que correm pelo sistema, mas o fazem de maneiras muito diferentes.

Por outro lado, a CPU, ou Unidade Central de Processamento, como já explicamos no início do artigo, pode ser descrita como o cérebro da computadora. É responsável por executar todos os programas e aplicativos, bem como controlar os componentes do hardware.

Conta com um número limitado de núcleos, projetados para processar tarefas de maneira sequencial, uma após a outra. Os famosos processadores, como o Apple M3, com o elemento essencial deste componente.

Enquanto a GPU, ou Unidade de Processamento Gráfico, é um tipo de processamento especializado exclusivamente em gráficos que é usado para renderizar imagens em 2D e 3D, assim como para acelerar tarefas que requerem cálculos matemáticos complexos.

Uma GPU geralmente tem muito mais núcleos do que uma CPU, mas esses núcleos são menores e menos potentes, pois são projetados para processar várias tarefas de forma paralela, ao mesmo tempo.

Nesse sentido, a principal diferença entre CPU e GPU é que a CPU foi projetada para processar tarefas sequenciais de todos os tipos, enquanto a GPU foi projetada para processar tarefas paralelas, principalmente se relacionadas a gráficos ou cálculos complexos. Ao mesmo tempo, ambas têm uma arquitetura interna muito diferente.

Qual tarefas são melhores para uma CPU e quais são mais eficientes para a GPU?

Quando falamos de jogos eletrônicos ou suporte para sistemas de Inteligência Artificial, a GPU é o elemento central de que se costuma falar. Devido à sua arquitetura, que pode suportar gráficos ou fazer cálculos paralelos.

Para ter uma melhor compreensão de quais tarefas cada componente de hardware é mais eficiente, elaboramos esta prática lista:

Uma CPU é ótima para:

Processamento de texto

Navegação na web

Execução de aplicações de escritório

Edição de vídeo HD

Codificação de vídeo a ritmo lento

Uma GPU é perfeita para:

Renderização de gráficos 3D

Aprendizagem automática e tarefas de Inteligência Artificial

Processamento de dados complexos

Mineração de Dados

Jogos de vídeo

Ambos elementos são poderosos independentemente, mas precisam um do outro para liberar todo o seu potencial. As CPUs e as GPUs geralmente são usadas juntas para melhorar o desempenho das aplicações, por exemplo, intercalando a execução do código de uma aplicação e renderizando gráficos em paralelo, distribuindo o trabalho entre os dois componentes.

Contrariamente àquilo que se possa imaginar, absolutamente todos os computadores funcionais têm uma CPU e uma GPU. Apenas é necessário distinguir entre uma GPU ou placa gráfica integrada e uma dedicada. Mas isso é assunto para outro artigo.