Flipper Zero, o chamado Tamagotchi dos hackers, entra no mundo dos consoles

Flipper Zero é um dispositivo eletrônico multifuncional projetado principalmente para segurança e teste de penetração (pentesting). Tem a forma e o sistema de código aberto dos famosos brinquedos eletrônicos e por isso recebe o apelido de “Tamagotchi para hackers”.

Em encontros anteriores, contamos como este pequeno aparelho de aparência inofensiva contém "todas as ferramentas de hardware que você poderia precisar para hackear enquanto está em movimento", de acordo com um dos seus criadores, Alexander Kulagin.

Utilize um código aberto e personalizável, que pode ser conectado a um smartphone ou outro dispositivo com Bluetooth. Também funciona com porta para cartão MicroSD e USB. Permite-lhe desde desbloquear telefones até abrir um BMW.

Agora ameaça o mundo dos consoles de videogames, pois um destes dispositivos foi projetado para ler cartuchos Game Boy ou copiar partidas salvas do videogame da Nintendo, de acordo com a Computer Hoy.

Flipper Zero com consoles de videogame

O TikToker Esteban Fuentalba subiu um vídeo na rede social chinesa, onde se pode ver como ele desenvolveu um bridge entre seu Flipper Zero com Game Boy, reconhecidos consoles portáteis da Nintendo.

"Ao combinar duas das minhas coisas favoritas, criei o MALVEKE", relata o TikToker. Especificamente, ele fez com que seu código de fonte aberta interagisse com as versões originais do Game Boy, Color e Advance. O site mencionado indica que ele adicionou "um microcontrolador Espressif ESP32-S2, fornecendo conectividade Wi-Fi ao dispositivo. Algo que ainda não havia sido implementado nele".

Este vídeo que compartimos abaixo abre a possibilidade de que o Flipper Zero integre entre suas funções a leitura de diferentes consoles mais avançados na nossa atualidade, e não apenas as retrô que o TikToker exemplificou.

Flipper Zero arrecadou US$ 5 milhões através de um financiamento coletivo em 2021, ultrapassando os US$ 60 mil originais.

Hoje pode-se comprar através deste link por US$ 169, num envio que traz 2 Flippers, 3 capas de silicone, 3 placas de desenvolvimento Wi-Fi, 5 protetores de tela e 5 placas de protótipo.