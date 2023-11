Como chegou água na Terra? O Telescópio James Webb tem uma resposta

O Telescópio Espacial James Webb (JWST) não para de realizar façanhas. Desta vez, porque em uma de suas últimas explorações descobriu que aparece vapor frio de água à medida que este se aproxima do centro de um disco protoplanetário.

Este processo é um marco na compreensão da formação de planetas ao redor das estrelas e na distribuição da água nos sistemas solares.

Discos protoplanetários

Quando uma estrela nasce, geralmente está rodeada por um disco de material estelar conhecido como disco protoplanetário.

Se as condições forem propícias, este disco condensa-se e colide durante milhões de anos, resultando na formação de planetas, satélites e asteróides que orbitarão ao redor da estrela.

A chave reside nas diferentes regiões do disco protoplanetário, cada uma abrigando elementos e estados da matéria específicos. As zonas mais distantes contêm gelo disperso, enquanto as mais próximas concentram material rochoso e metálico, determinando se os planetas serão gasosos ou rochosos.

A viagem do gelo no espaço

Até agora, a hipótese mais acertada indica que os fragmentos de gelo se deslocam das regiões externas para as internas do disco de matéria.

À medida que este gelo se aprofunda no disco de acréscimo, derrete-se e transforma-se em vapor de água. Entre outras coisas, este comportamento explicaria a diferença na quantidade de água de planetas que são criados, assim como formações de cometas ou o origem de luas congeladas.

Até a chegada do James Webb, não havia um instrumento que pudesse confirmar essas interações no disco protoplanetário.

O que o James Webb revelou

A equipe do JWST examinou quatro estrelas recém-nascidas com propriedades semelhantes ao Sol.

Usando seu meio instrumento de infravermelho e seu espectrômetro de resolução média, detectaram a abundante presença de moléculas de água nos discos internos, onde se acumulam restos rochosos e metálicos.

Esta observação respalda a hipótese de que os fragmentos de gelo são cruciais para fornecer massa sólida e água aos planetas interiores em um sistema solar.

"Esperava-se que os grãos de poeira atravessassem os discos compactos de forma mais eficiente, permitindo um maior fornecimento de água e sólidos aos planetas interiores. Os resultados de Webb confirmaram essas expectativas ao revelar um excesso de água fria nos discos compactos, em comparação com os discos maiores", disse a NASA.

Assim, o sistema solar, com aproximadamente 4.600 milhões de anos, se ajusta à hipótese dos discos protoplanetários.

A evidência sugere que todos os planetas se formaram quase simultaneamente a partir da mesma nuvem molecular que colapsou devido à gravidade. Enquanto este estudo lança luz sobre a distribuição da água em nosso sistema solar.