Novas previsões científicas alertam que o pico máximo solar está chegando muito mais cedo do que o esperado

O mundo da ciência e da astronomia nos explica que atualmente estamos passando pelo ciclo solar número 25. Este se iniciou em 2019 e esperava-se, em princípio, que alcançasse o seu máximo ao final de 2025.

No entanto, o Centro de Previsão do Clima Espacial (SWPC) da Agência Nacional de Administração Oceânica e Atmosférica (NOAA, segundo as siglas em inglês) alterou seu calendário de previsões e detalhou um adiantamento do fenômeno, conforme notícia do El Mundo.

Na ciência, e principalmente em relação aos fenômenos espaciais, poucas coisas costumam ser previsíveis em 100%. É por isso que os especialistas estão focados em estudar os motivos detalhados pelos quais o máximo solar deste ciclo está adiantando.

Esperam que o máximo do ciclo solar atual chegue durante os primeiros 10 meses de 2024. Ou seja, pode ser que os picos comecem a ser registrados em janeiro (dentro de dois meses) e se mantenham até outubro. Os especialistas na área encontram os máximos solares pela quantidade de manchas na estrela massiva.

Quando o ciclo começou, os especialistas pensaram que o máximo seria registrado em 2025. Agora eles estão surpresos, pois esperam que neste período de intensidade máxima os picos sejam entre 137 e 173, que são os indicadores de máxima energia solar.

Os cientistas indicam as probabilidades de uma tormenta solar. Foto: Via Nasa.gov

Consequências de uma tempestade solar

Não é necessário que corramos ou nos escondamos em algum tipo de fortaleza para resistir à tempestade solar. Esse fenômeno não interfere no clima, exceto em alguns casos leves. Também não influencia na forma como o Sol age sobre a nossa pele. As únicas consequências de uma tempestade proveniente da estrela mais massiva é que a radiação repercute nos sistemas de comunicação da Terra.