Estudo diz que Mercúrio está encolhendo

A ordem dos planetas em relação ao Sol tem Mercúrio na primeira linha de defesa. Sua proximidade com a estrela massiva faz com que este corpo rochoso registre temperaturas que o transformam em um mundo inóspito para as pessoas. No entanto, sondas espaciais sobrevoaram sua órbita encontrando fenômenos tão estranhos quanto o fato de que ele poderia estar encolhendo.

O site DW relata os dados de um estudo sobre a contração dos planetas, realizado por David Rothery, professor de Geociências Planetárias da Open University.

No relatório eles explicam que analisaram os dados da missão Mariner 10 da NASA, realizada em 1974, e encontraram evidências de como se formam as encostas de quilômetros de altura, melhor conhecidas como escarpas, espalhadas ao longo deste planeta.

Abaixo dessas formações há falhas que são chamadas de empurrões, responsáveis por contrair a superfície do mundo, devido ao curioso resfriamento térmico de Mercúrio.

Como o interior de Mercúrio está encolhendo, sua superfície tem cada vez menos terreno para cobrir. Como resposta, Mercúrio desenvolve “falhas de empurrão”, uma ruptura na crosta terrestre através da qual partes do terreno se empurram uns contra os outros.

“É como as rugas que se formam em uma maçã à medida que ela envelhece, exceto que uma maçã encolhe porque está secando enquanto que Mercúrio encolhe devido à contração térmica de seu interior”, disse David Rothery.

Mercúrio Istockphoto

Contração de planetas

A contração dos planetas é um processo natural que ocorre à medida que os planetas esfriam e se contraem.

Os planetas formam-se a partir de um disco de gás e poeira que gira. À medida que o disco gira, a gravidade comprime-o, formando uma esfera. O núcleo do planeta forma-se a partir do material mais denso, que se afunda para o centro do planeta.

À medida que o planeta esfria, seu núcleo se contrai. Esta contração provoca a compressão da crosta do planeta, resultando no encolhimento do planeta.

Mercúrio no Sistema Solar

Mercúrio é o menor planeta do Sistema Solar, com um diâmetro de cerca de 4.880 quilômetros. É também o planeta mais próximo do Sol, e sua superfície é marcada por crateras de impacto, falhas e planícies vulcânicas.

Em 2012, um time de cientistas da Universidade da Califórnia em Berkeley publicou um estudo na revista Nature em que afirmavam que Mercúrio está encolhendo. Os cientistas usaram dados da sonda MESSENGER da NASA para medir o tamanho das crateras de impacto na superfície de Mercúrio.

Os investigadores descobriram que as crateras de impacto mais antigas são maiores do que as crateras de impacto mais recentes. Isso sugere que a superfície de Mercúrio tem diminuído ao longo do tempo.