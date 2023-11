ChatGPT vs Grok: Sam Altman e Elon Musk brigam como crianças da pré-escola para destacar seus chatbots como a melhor IA

Elon Musk acaba de lançar seu novo chatbot baseado na Inteligência Artificial. Imitando o que o ChatGPT da OpenAI, empresa liderada por Sam Altman, faz, o mecanismo de aprendizado automático responde com menos filtros e um certo tom de sarcasmo aos seus usuários. Isso tem sido tema de conversa nas redes sociais.

Os debates começaram a esquentar no Reddit, X e outras redes sociais, mas nenhum teve tanta relevância quanto o protagonizado por Sam Altman e Elon Musk. Como se fossem duas crianças no jardim de infância, os dois magnatas e especialistas em tecnologia começaram a discutir as virtudes dos seus sistemas e apontaram as deficiências do contrário.

Falamos de dois diretores executivos que estão entre as pessoas mais ricas do mundo, comportando-se da maneira mais primitiva possível, usando as redes sociais como canal de comunicação.

O “primeiro golpe” estranhamente não veio de Elon Musk. De acordo com a PC Mag, quem iniciou a polêmica foi Sam Altman, ao emitir sua opinião sobre Grok, a IA da X.ai.

O CEO da OpenAI descreve o Grok como um sistema que se concentra no "humor embaraçoso dos boomers".

Musk, que tem um gatilho curto quando é pressionado nas redes sociais, destinou sua resposta apontando para o ChatGPT-4, programa que ele disse ser "tão divertido quanto a porta mosquiteira de um submarino".

"GPT-4? Mais GPT-Snore! O humor está claramente proibido na OpenAI, assim como muitos outros tópicos que ela censura", disse Elon Musk em um post no X.

Sam Altman desviou-se de qualquer protocolo ou diplomacia e em redes sociais mostrou uma captura de tela em que converte o ChatGPT em Grok, numa espécie de trollagem, já que pede ao seu chatbot que responda perguntas com um humor vergonhoso de boomer numa espécie de maneira desconfortável para provocar risos.

Ele fez tudo para que seu sistema respondesse: "Ótimo, o chatbot está configurado! Seu nome é Grok. Você gosta desse nome ou prefere outro?"

Depois disso, as coisas começaram a se desvirtuar - como se já não estivessem - e de Elon Musk saíram mensagens como “GPT é chato”.