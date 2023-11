ChatGPT em apuros: o Ernie Bot da China chega para ficar com o mercado de IA

O ChatGPT tornou-se uma referência global para o mercado de sistemas de Inteligência Artificial (IA) e, nesse sentido, hoje em dia, Sam Altman, CEO da OpenAI, tornou-se o líder atual do setor. Mas isso pode mudar muito em breve com a incursão da China com plataformas como Ernie Bot.

Não há dúvida de que o lançamento do ChatGPT em 2022 foi um marco na indústria tecnológica. É por isso que o CEO tem desfrutado de uma fama meteórica, onde sua opinião sobre qualquer assunto da indústria tem um peso particular.

Mas isso pode mudar em breve. Apenas no ocidente, o sucesso de ChatGPT foi tão grande que rapidamente surgiram outras alternativas, como o Google Bard ou Bing Chat, baseadas igualmente em grandes modelos de linguagem, mas com algumas funções mais robustas em diversos aspectos.

Talvez hoje em dia os Estados Unidos e todos os sistemas acima mencionados mantêm a liderança da indústria de IA deste lado do planeta.

Mas isso poderia mudar rapidamente, uma vez que a China deu sinais claros de que ela quer entrar nesta área de forma agressiva.

Ernie Bot e o caso da China: como podem tomar conta do mercado da Inteligência Artificial

Desde agosto de 2023, os jornalistas do The Verge vinham nos relatar todos os detalhes sobre Ernie Bot, também conhecido simplesmente como Ernie, o chatbot da Baidu que foi projetado como uma espécie de resposta chinesa à febre por ChatGPT.

Poucas notícias chegaram da Ásia com impacto desde então, mas a realidade é que a China já entrou de cabeça nesta corrida tecnológica e tem boas chances de se posicionar na liderança.

O gigante asiático tem uma grande tradição no desenvolvimento de sistemas de Inteligência Artificial, conta com um quadro regulatório legal um pouco tortuoso a favor do governo, mas também mais sólido do que o ocidental e está determinado a competir com os Estados Unidos neste campo.

O Ernie Bot proibe aos usuários perguntar sobre o Ursinho Pooh | Foto: Referencial

Nos últimos meses, várias empresas chinesas apresentaram suas próprias alternativas ao ChatGPT. A mais destacada é o Ernie Bot, que se baseia em um modelo de linguagem treinado em um conjunto de dados de texto e código em chinês.

Devido a isso, esse país teve uma boa recepção do usuário chinês para a Inteligência Artificial da Baidu, sem alcançar o nível do ChatGPT. Isso é, em grande parte, devido ao fato de que o bot está sujeito às restrições impostas pelo governo chinês às tecnologias de Inteligência Artificial.

Mas fica claro que, se não existisse esse limite, Ernie Bot provavelmente já teria superado o OpenAI. Ernie Bot nem pode acessar informações de fontes externas, o que limita sua capacidade de gerar respostas completas e precisas.

Além de o governo chinês poder rever o conteúdo gerado pelo Ernie Bot, limitando assim a liberdade do seu alcance discursivo, respostas e até mesmo perspectiva geopolítico-cultural sobre vários temas.

Mas outras empresas chinesas estão desenvolvendo seus próprios chatbots, como Tencent e Alibaba, tendo Zhipu AI como eixo central de seus projetos, que trabalha em seu próprio modelo de linguagem, ChatGLM, desde 2019.

Com esse número de concorrentes, seria apenas uma questão de tempo para que seus projetos crescessem tanto ou mais do que o ChatGPT.