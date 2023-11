Agora você pode usar o seu Galaxy Watch sem tocá-lo, mas como?

Relógios inteligentes se tornaram parte da vida diária de muitas pessoas, tornando-se um complemento dos smartphones. Até mesmo sendo usados de forma independente em alguns casos.

Esses dispositivos oferecem notificações, aplicativos e controle de reprodução de música, fornecendo diversas funções sem a necessidade de tocar na tela.

No caso dos Galaxy Watches da Samsung, destaca-se uma característica pouco conhecida que permite controlar o relógio através de gestos, sem necessidade de tocar na tela ou na borda giratória.

Embora esta opção esteja um pouco escondida no smartwatch, no Xataka explicaram como aproveitá-la.

Como controlar um relógio Galaxy Watch sem tocar na tela

Quando a Apple apresentou o seu Apple Watch Serie 9, destacou a capacidade de controlar o relógio através de gestos, incluindo um interessante que consiste num “duplo aperto”.

Ao conhecer esta característica, surgiu a curiosidade de explorar gestos semelhantes em relógios com sistema operacional Android.

Na atualização de meados de 2023 para o One UI 5 Watch, o sistema operacional Wear OS para o Galaxy Watch, foram introduzidos novos gestos chamados “Gestos Universais”. Estes gestos foram desenvolvidos para melhorar a acessibilidade do relógio, especialmente para usuários com necessidades específicas de saúde e mobilidade.

Estes gestos permitem controlar o relógio com apenas uma mão, realizando movimentos como fechar o punho, girar o pulso e fazer pequenos apertos no ar.

Esses movimentos facilitam a navegação pelo frame do relógio, aplicativos e a realização de ações como responder mensagens. Os gestos usam os sensores do dispositivo para detectar os movimentos.

Como ativar os gestos universais:

Acesse o menu de configurações do relógio a partir da tela de acesso rápido ou do menu de aplicativos.

Desça e selecione a opção "Acessibilidade".

Entre na seção "Interação e Habilidade".

Selecione "Gestos Universais".

É possível também ativá-los a partir da aplicação Galaxy Wearable no celular, seguindo os mesmos passos.

Ao ativar os gestos universais, o relógio oferece um tutorial para aprender a usá-los. Por exemplo, fechar o punho permite "pressionar" botões, enquanto tocar o dedo indicador com o polegar facilita o deslocamento entre opções e telas.

Também é possível personalizar gestos para ações específicas.

Resumindo, os gestos universais estão disponíveis para todos os usuários do Galaxy Watch com a versão do sistema operacional One UI 5 Watch.

Esta função oferece uma forma interessante e útil de interagir com o relógio sem a necessidade de tocar na tela, melhorando a acessibilidade e a experiência de uso.